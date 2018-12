Bereits zum 58. Mal feierten am 1. Weihnachtstag junge Menschen aus ganz Luxemburg beim Zürcher Bal, der nun schon zum vierten Mal in der Luxexpo The Box stattfand.

Panorama 46

Feiern mit Tradition

Bereits zum 58. Mal feierten am 1. Weihnachtstag junge Menschen aus ganz Luxemburg beim Zürcher Bal, der nun schon zum vierten Mal in der Luxexpo The Box stattfand.

Erst die Pflicht - das Familienessen -, dann die Kür: Der Zürcher Bal lockte auch am Dienstagabend wieder zahlreiche Partygänger nach Kirchberg. Hier die schönsten Bilder des Abends.

