Die Fortsetzung der erfolgreichen Action-Reihe soll 2023 in die Kinos kommen. Im Sommer sind auch Dreharbeiten in Portugal geplant.

Film

"Fast & Furious 10" wird in Portugal gedreht

Die Fortsetzung der erfolgreichen Action-Reihe soll 2023 in die Kinos kommen. Im Sommer sind auch Dreharbeiten in Portugal geplant.

(Lusa/jt) - Die Dreharbeiten für den neuesten Film der „Fast & Furious“-Reihe sollen in Portugal stattfinden. Ein Filmteam von 600 bis 700 Personen wird laut Angaben der Nachrichtenagentur Lusa mehrere Wochen in den Regionen Nord und Mitte sowie in Lissabon anwesend sein.



Am Donnerstag berichtete die Zeitung „Jornal do Centro“, dass ein Teil der Dreharbeiten in der Region Viseu stattfinden soll. Der Bürgermeister von Vila Real erklärte indes, dass die Stadt im Norden des Landes zwischen Juni und Juli Schauplatz einer Hollywood-Produktion im Zusammenhang mit „Hochgeschwindigkeit“ sein wird.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

„Fast X“ ist der zehnte Film der lukrativen „Fast & Furious“-Reihe. Als Regisseur fungiert der Franzose Louis Leterrier, der unter anderem „Masters of Illusion“ und „The Incredible Hulk“ inszenierte. Ursprünglich sollte Justin Lin diesen Posten übernehmen. Lin ist jedoch weiterhin an dem Projekt beteiligt.

Das Drehbuch stammt von Justin Lin und Dan Mazeau, die Besetzung des Films umfasst unter anderem Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez und die Portugiesin Daniela Melchior. Die Dreharbeiten finden in Großbritannien, Italien und Portugal statt. Nach Angaben des US-Magazins „The Hollywood Reporter“ hat das Budget des Films bereits 300 Millionen Dollar (etwa 284 Millionen Euro) überschritten, wobei die Kosten für Marketing und Werbung noch nicht eingerechnet sind.

„Fast X“ soll in den USA am 19. Mai 2023 in die Kinos kommen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.