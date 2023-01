1300 Quadratmeter Fast-Food-Kette "baut" größte Pizza der Welt Vor 16 Minuten Mit einer geplanten Fläche von 1300 Quadratmetern soll die Mega-Pizza nach ihrer Fertigstellung in mehr als 68.000 Stücke aufgeteilt werden.

Am Mittwoch wurde in Los Angeles der Versuch unternommen, die "größte Pizza der Welt" zu backen - wobei man in diesem Fall wohl eher von 'bauen' sprechen muss.

Am Ende wurden über sechs Tonnen Teig, über zwei Tonnen Pizzasauce und fast vier Tonnen Käse für die Herstellung der Pizza verwendet. 630.000 kleine Salamischeiben kam dann noch obendrauf. Mit einer geplanten Fläche von 1300 Quadratmetern soll die Mega-Pizza nach ihrer Fertigstellung in mehr als 68.000 Stücke aufgeteilt werden, so David Graves, Präsident der Fast-Food-Kette, die hinter dem Rekordversuch steht.

„Das Tolle ist, dass nichts davon vergeudet wird. Wir können sie an einige örtliche Lebensmitteltafeln hier in Los Angeles spenden. Das freut uns sehr.“ Gebacken wurde die Riesenpizza in Etappen von oben. Zur Knusprigkeit des Bodens lagen zunächst keine Informationen vor.

