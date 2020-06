24 Millionen Menschen auf der Welt haben ein Vermögen von mehr als einer Million Dollar.

Fast dreimal so viele Millionäre wie vor 20 Jahren

24 Millionen Menschen auf der Welt haben ein Vermögen von mehr als einer Million Dollar.

(dpa) - Die Zahl der Millionäre weltweit hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group verfügten Ende 2019 mehr als 24 Millionen Menschen über ein Vermögen von einer Million US-Dollar (rund 891.000 Euro) oder mehr. 1999 waren es noch 8,9 Millionen Menschen. Die große Mehrheit von ihnen lebt in den USA.

Oxfam-Studie: Viele Tellerwäscher - wenig Millionäre Zwar zeigt der Kampf gegen extreme Armut in der Welt durchaus Erfolge. Dennoch wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Die Hilfsorganisation Oxfam klagt an.

2.400 Menschen auf dem Globus besitzen mehr als 100 Millionen US-Dollar (rund 89,1 Mio Euro) Vermögen. Die meisten davon leben in den USA. An zweiter Stelle folgt China, den dritten Platz belegt Deutschland. Insgesamt verfügen Millionäre weltweit über mehr als 50 Prozent des weltweiten Vermögens.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.