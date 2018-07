Die Pride-Parade in Großbritannien: Hier einige Eindrücke des regenbogenfarbigen Festes, das am Samstagnachmittag in den Straßen von London stattfand.

Panorama 26

Farbenfrohes London

Rosa CLEMENTE

Am Samstag feierten zahlreiche Mitglieder der Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender-Community (LGBT) in den Straßen von London.

Die Farben des Regenbogens sind Symbol der weltweiten "Gay-Pride". Am Paradetag wird für die Rechte der LGBT-Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert.