Familien in Italien: Ohne die Nonna geht gar nichts

In Italien betreuen die Großmütter die Enkel und behalten so die Kontrolle über die Familie. Das hat auch mit einer überforderten mittleren Generation zu tun, die nie richtig erwachsen wurde.

von Marc Zollinger

Rossana sitzt in ihrer Stube in Velletri, einer kleinen Stadt in den Albaner Bergen südlich von Rom, und näht einen Saum um. Die Bluse gehört ihrer Tochter Immacolata. Diese ist mit 45 Jahren längst kein Kind mehr, doch für solche Dinge hat sie schlicht keine Zeit. Sie arbeitet im Gemeindebüro des benachbarten Dorfes. Und sie ist Linkshänderin, wie Mutter Rossana anfügt. „Wie will sie da richtig mit Nadel und Faden umgehen können?“



Es ist nicht scherzhaft gemeint ...