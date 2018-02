von Michael Juchmes und Michèle Zahlen



„Jeopardy!“, das „Glücksrad“ und „Ruck Zuck“: Der deutschsprachige Spartensender RTLplus hat einige altbekannte TV-Shows wiederbelebt und damit bei den Zuschauern positive Erinnerungen an lustige Fernsehnachmittage geweckt. Auch das „Familien Duell“ ist zurück – auf RTLplus mit Moderatorin Inka Bause und nun auch auf RTL Télé Lëtzebuerg.

Vom heutigen Montag an wird Dan Spogen zunächst 100 Folgen lang jeweils von Montag bis Donnerstag um 18.30 Uhr durch das Quiz führen, das vom deutschen Sender RTL von 1992 bis 2003 mehr als 2 700 Mal ausgestrahlt wurde.

1000 mögliche Fragen

Am Spielprinzip hat sich nichts geändert: Die beiden Teams, die sich jeweils aus einer Familie mit fünf Mitspielern zusammensetzen, müssen erraten, welche Antworten 100 Personen auf eine bestimmte Frage gegeben haben. Je beliebter die Antwort, desto höher auch die Punktzahl.

Insgesamt 1000 Fragen wurden bislang ausgearbeitet, einige davon mit einem Bezug zum Großherzogtum. „Die Sendung soll auch ein Spiegelbild unseres Landes sein“, wie Dan Spogen im Gespräch mit dem Magazin „Télécran“ erklärt.

Bei den Aufzeichnungen, die vor wenigen Wochen in Kirchberg begannen, schaute auch der Kultmoderator der deutschen Ausgabe vorbei, Werner Schulze-Erdel. Übrigens nicht sein erster Besuch in Luxemburg: Der 65-Jährige lebte zwei Jahre im Großherzogtum, als er Mitte der 1980er-Jahre für RTL arbeitete.



Mit dabei in Woche 1: Familie Santomauro.

Foto: RTL

Bereits 200 Bewerbungen

Die Show, laut Schulze-Erdel die „beste Show der Welt“, ist nach wie vor ein echter Hit. Das denken auch die Zuschauer hierzulande. Bislang haben sich rund 200 Teams beworben. So auch die Familie von Rachele Santomauro, die in der Eröffnungswoche um ein Preisgeld und einen Reisegutschein in Höhe von je 10 000 Euro kämpfen wird.



Die einzige Vorbereitung vor der Show bestand bei der Familie im Kauf von identischen Shirts. Trainiert habe man nicht. Man sei sowieso zu aufgeregt während der Aufzeichnung, so Rachele Santomauro. „Mir fällt manchmal erst im Nachhinein eine gute Antwort ein.“