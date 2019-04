Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Upcycling und jede Menge Design - bei den "Fair Fashion Days" in den Rotondes dreht sich noch bis Sonntag alles um das Thema Mode.

Faire Mode in allen Formen

Als "zweite Haut" wird Kleidung häufig bezeichnet, denn schließlich schützt sie uns vor Umwelteinflüssen aller Art. Doch leider ist sie selbst oft ein Problem, denn Pestizide und Chemikalien finden bei der Herstellung Verwendung. Dass es auch anders geht, wird in diesen Tagen bei den "Fair Fashion Days" in den Rotondes gezeigt. Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren faire und nachhaltige Mode. Außerdem informieren die Veranstalter - Fairtrade Lëtzebuerg und Caritas Luxembourg - über die Situation der Textilarbeiter in den Herstellerländern.

Zum Start der "Fair Fashion Days" gab es unter anderem ein Modedefilee der anderen Art und eine Begrüßungsrede von Paulette Lenert, Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten sowie Verbraucherschutz.



16 Eröffnung der "Fair Fashion Days" in den Rotondes. Foto: Gerry Huberty

Die "Fair Fashion Days" bieten auch noch am Samstag (11 bis 20 Uhr) und Sonntag (12 bis 18 Uhr) jede Menge Programm. Weitere Infos zu den Vorträgen und Modenschauen unter www.rethinkyourclothes.lu.