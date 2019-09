Was nach realitätsfernem Sci-Fi klingt, könnte bald greifbar werden: Technologien, die es Menschen erlauben würden, Apparate mit bloßen Gedanken zu steuern.

Facebook kauft Start-up für Geräte-Steuerung mit Gedanken

(dpa) - Facebook hat ein Start-up gekauft, dass Geräte mit Gedanken steuern lassen will. Die Firma Ctrl-Labs verwendet dafür ein Armband, dass die neuronalen Signale auf dem Weg zu den Muskeln erkennen und in Befehle für den Computer umwandeln kann. Auf diese Weise werde man dann zum Beispiel ein Foto mit einem Freund nur durch den Gedanken daran teilen können, erklärte Facebook-Manager Andrew Bosworth in der Nacht zum Dienstag bei der Bekanntgabe der Übernahme.

"Solche Technologien haben das Potenzial, ganz neue kreative Möglichkeiten eröffnen und Erfindungen aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert zu bringen", schrieb der Vizepräsident des Unternehmens. "So könnten unsere Interaktionen mit "Virtual Reality"- und Augmented Reality"-Technologien eines Tages aussehen. Das Könnte die Art, wie wir miteinander kommunizieren, revolutionieren."

Bosworth nannte bei der Ankündigung keinen Kaufpreis. Der Finanzdienst Bloomberg schrieb unter Berufung auf informierte Personen, Facebook zahle zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar. Das Start-up wird mit Facebook Reality Labs zusammengelegt, einer Abteilung des Social-Media Giganten, die intelligente "Augmented Reality" Brillen entwickelt.

Das Interesse von Facebook an solcher Technologie ist schon länger bekannt. Im Frühjahr 2017 berichtete die damalige Chefin des Facebook-Forschungslabors, Regina Dugan, von Überlegungen, Menschen direkt aus dem Gehirn heraus Worte in den Computer schreiben zu lassen. Im Juli dieses Jahres gab Facebook ein Update zu ihrer Forschung. Das Team an der University of California San Francisco hätte zwar vielversprechende Fortschritte gemacht, aber man sei noch Jahre davon entfernt, erste Produkte auf den Markt zu bringen.

Mit der Technologie wäre es zum Beispiel möglich, einem Freund eine Textnachricht zu schicken, ohne dafür das Smartphone herausholen zu müssen, hieß es damals. Die Idee war, dafür Sensoren auf dem Kopf zu nutzen, weil Implantate nicht praktikabel seien. Inzwischen arbeitet unter anderem auch eine Firma des Tech-Milliardärs und Tesla-Chefs Elon Musk daran, einen Stoff zu entwickeln, den man mit neuronalem Gewebe verbinden kann.