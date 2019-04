Der Osterhase bringt schon seit Jahrhunderten die Augen von Kindern zum Strahlen. Wo das Brauchtum seinen Ursprung hat, ist unbekannt.

Fabeltier mit Sonderauftrag

Während der Ostertage werden zahlreiche Hasen geschlachtet – schokoladige Osterhasen in den meisten Fällen, denn diese bevölkern bereits seit Wochen die Supermärkte im ganzen Land. Woher die Legende vom eierbringenden Langohr jedoch stammt, ist nach wie vor unbekannt.

Eier legendes Säugetier



Erstmals schriftlich erwähnt wurde der Osterhase im 17. Jahrhundert von einem Arzt aus Frankfurt. Dieser widmete sich in seiner Dissertation über das Thema Ostereier auch der Geschichte des Wald- und Wiesenbewohners, der die Eier nicht nur versteckt, sondern sie – zumindest glaubte man es damals – auch legt.



Wer ganz tief in die kunsthistorische und christliche Interpretationskiste greift, kann den Hasen auch mit der Auferstehung und Fruchtbarkeit in Verbindung bringen. Doch dies sind alles nur Mutmaßungen.

An Popularität gewann die Mär vom eierbringenden Hasen erst Ende des 19. Jahrhunderts, als es der Industrie gelang, Schokoladenhasen – und auch Schokoeier – zu erschwinglichen Preisen herzustellen. Damals verdrängte er auch seine Konkurrenz, etwa den Osterkuckuck in der Schweiz oder den Osterhahn in Böhmen.

Wer seinen Kindern mit Geschichten vom Osterhasen erheitert, muss sich übrigens keine Sorgen machen: Der Glaube an Fantasiegestalten sei gut für die geistige Entwicklung, stellte eine Forscherin der Universität Austin (Texas) fest. Zweifel an der Existenz des Fabeltiers kämen schließlich noch früh genug auf.