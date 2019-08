Der ehemalige Luxemburger Vorzeigeturner und Olympionike Sascha Palgen ist am Wochenende den Bund fürs Leben eingegangen.

Ex-Turner Sascha Palgen hat geheiratet

Der ehemalige Luxemburger Vorzeigeturner und Olympionike Sascha Palgen ist am Wochenende den Bund fürs Leben eingegangen.

Der ehemalige Luxemburger Vorzeigeturner Sascha Palgen ist unter der Haube. Kurz vor seinem 35. Geburtstag hat der frühere Olympionike seine Freundin Annick Hoffmann geehelicht.



Palgen hatte 2008 als erster Luxemburger Kunstturner seit 44 Jahren an den Olympischen Spielen in Peking teilgenommen.



Die Hochzeitsfeier fand am vergangenen Samstag in der Kirche von Machtum an der Mosel statt.