(dpa/m.r.) - Für den wohl aufregenden Moment im zweiten Halbfinale sorgte am Donnerstag die mazedonische Sängerin Jana Burceska. Unmittelbar vor der Verkündung der Entscheidung ging ihr Freund Alexander vor einem Millionenpublikum auf die Knie. „Willst du mich heiraten?“, fragte er die 23-Jährige im Wartebereich im Internationalen Ausstellungszentrum in Kiew. Dann zückte er einen Ring und die Antwort von Jana Burceska war klar: „Ja!“, rief sie in die Kamera. Ins Finale schaffte die Sängerin es allerdings nicht, da sie zu wenige Anrufe der Zuschauer bekam.



Der Beitrag des Duos Naviband war besonders beliebt beim Publikum. Die Beiden gehen heute Abend mit ihrem Lied „Story of My Life“ für Weißrussland an den Start.



Im ersten Halbfinale am Dienstag schaffte es Australien derweil zum dritten Mal in Folge ins Finale. Der 17-jährige Aborigine Isaiah wurde mit seiner Ballade „Don't Come Easy“ weitergewählt. Seit 2015 darf Australien – bekannt für seine besonders treuen und engagierten Fans – teilnehmen. Sollte der Kandidat aus „Down Under“ heute auf Platz eins landen, wird die zuständige australische Rundfunkanstalt im kommenden Jahr den Grand Prix als Mitveranstalter in einer europäischen Stadt zusammen mit einem Mitgliedsland der „European Broadcasting Union“ (EBU) organisieren.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist zum zweiten Mal nach 2005 Austragungsort des ESC. Umgerechnet 30 Millionen Euro soll das Event das finanziell angeschlagene Land kosten. Die Hauptlast trägt der Staat mit umgerechnet etwa 16 Millionen Euro. Aus dem Stadtsäckel kamen knapp sieben Millionen Euro hinzu, verriet der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Der Rest soll von Sponsoren und über die Kartenverkäufe beglichen werden.



Nicht alle Länder müssen an den beiden Halbfinals des ESC teilnehmen. Einen garantierten Startplatz im Finale haben traditionell die größten Eurovision-Geldgeber Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien sowie der jeweilige Gastgeber beziehungsweise Titelverteidiger: in diesem Jahr die Ukraine.

Entscheidung nach 12 Uhr

Auch nach dem Halbfinale sehen Buchmacher den italienischen Sänger Francesco Gabbani als haushohen Favoriten. Ob er tatsächlich als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgeht, wird wohl nach Mitternacht feststehen. Sollten zwei Teilnehmer die gleiche Punktzahl haben, dann gewinnt derjenige Song, der vom Publikum höher bewertet wurde. Die Zuschauerwertung eines Landes wird jeweils mit der Wertung einer nationalen fünfköpfigen Fachjury 50:50 verrechnet.



Russland ist in diesem Jahr nicht beim ESC vertreten. Die Kandidatin Julia Samoilowa durfte nicht in das Gastgeberland Ukraine einreisen, weil sie vor zwei Jahren auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim aufgetreten war. Ein Kompromissvorschlag der Europäischen Rundfunkunion, Samoilowa live per Video zuzuschalten, wollte Russland nicht akzeptieren.

Drei Fragen an...

Daniel M. Procedda

Der „Eurovision Song Contest“ (ESC) wird durch den Konflikt zwischen dem Austragungsland Ukraine und Russland überschattet. Dabei handele es sich um eine vorsätzliche Provokation Russlands, so Porcedda. Der Luxemburger ist selbstständig und lebt seit 1998 in Kiew. Dort arbeitet er unter anderem als Unternehmensberater.

Konnte man bereits vor dem Einreiseverbot für die russische Sängerin Julia Samoilowa ahnen, dass sich dieses Jahr auf dem ESC ein Politikum anbahnt?

Der letztjährige Sieg der Ukraine war bereits hochpolitisch. Die Sängerin Jamala gewann mit einem Lied über ihre Großeltern, die 1944 vom Stalin-Regime von der Halbinsel Krim deportiert wurden. Ukraines ESC-Erfolg geschah in einer Zeit, in der Russland bereits einen offenen Krieg in der Ukraine führte. Der ESC wurde zwar damit nicht zum ersten Mal politisiert – der Mythos eines unpolitischen ESC war damit allerdings endgültig Geschichte. In den russischen Medien wurde die Ukraine regelrecht für den Sieg angefeindet.

Wie geht man in der Ukraine mit der Situation um?

In der Ukraine wird der Vorgang als eine vorsätzliche Provokation Russlands interpretiert. Deshalb hat man für Samoilowa auch keine Ausnahme gemacht und ihr die Einreise strikt verweigert. In Russland wusste man, dass Samoilowa 2015 auf der Krim aufgetreten ist, und die ukrainische Gesetzeslage ist den Russen bekannt. Es war sicherlich kein Zufall, dass man die junge Frau im Rollstuhl nach Kiew schicken wollte, denn Samoilowa ist im März ohne Publikumsabstimmung zur russischen ESC-Kandidatin bestimmt worden. In den ukrainischen Medien ist das Einreiseverbot der russischen Sängerin kaum ein Thema. In Russland ist das ganz anders. Der Fall Samoilowa wird von der russischen Propaganda instrumentalisiert und missbraucht.

Freut man sich trotzdem in der Ukraine auf das ESC-Finale?

Das Event wird mit viel Vorfreude erwartet. In der Ukraine hat der ESC noch einen ganz anderen Stellenwert. Auch viele ausländische Gäste sind nach Kiew gereist. Dennoch ging hier in der Vorbereitungsphase nicht alles mit rechten Dingen zu. Die Ukraine hat immer noch ein Korruptionsproblem. So kam es beispielsweise bei der Ausschreibung für die Bühnen und Zuschauerbereiche zu Ungereimtheiten.