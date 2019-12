Die Jury des European Newspaper Award prämiert zum 21. Mal innovative Ideen in Konzept und Design europäischer Zeitungen. Das "Wort" wurde in drei Kategorien für insgesamt fünf Projekte prämiert.

Panorama 2 Min.

European Newspaper Award: "Luxemburger Wort" mehrfach ausgezeichnet

Tom RUEDELL Die Jury des European Newspaper Award prämiert zum 21. Mal innovative Ideen in Konzept und Design europäischer Zeitungen. Das "Wort" wurde in drei Kategorien für insgesamt fünf Projekte prämiert.

"Der European Newspaper Award", so die Eigenbeschreibung, "hat die Aufgabe, europaweit den Austausch von Ideen über Konzept und Design von Zeitungen in Print und Online zu fördern." In diesem Jahr fand der internationale Wettbewerb, der als der größte Zeitungswettstreit in Europa gilt, bereits zum 21. Mal statt.



Insgesamt stellten 184 Zeitungen aus 25 Ländern ihre Arbeit einer 17-köpfigen Fachjury aus Journalisten, Medienwissenschaftlern und Designern vor. Auch die Gruppe der Juroren ist international, sie kommen aus acht Ländern.

Insgesamt mehr als 4000 Einreichungen gab es in 20 Kategorien zu bewerten - Zeitungsseiten, aber auch online- und Multimedia-Projekte, deren Anzahl sich in diesem jahr im Vergleich zu den Vorjahren gesteigert habe, so die Organisatoren des Wettbewerbs.

Das "Luxemburger Wort" wurde in drei Kategorien für insgesamt fünf Einreichungen ausgezeichnet:

News Pages / Environmental Protection



Die Fokus-Doppelseite "Vogelschar macht sich rar" von Lokalredakteur Jacques Ganser (20. März 2019) zum Thema bedrohte Vogelarten erhielt den Preis in der Kategorie "Nachrichtenseiten Umweltschutz."

News Pages / Celebrities Deceased (Online)

Foto: Screenshot



Die Berichterstattung im "kollektiven" Liveblog über das Staatsbegräbnis von Großherzog Jean am 4. Mai 2019 überzeugte die Jury: Das "Wort" gewinnt den Preis in der Kategorie "Nachrichten / Verstorbene Prominente (online)"

News Pages / Notre Dame Paris

Kaum ein Ereignis hat die europäische Presse in diesem Jahr so sehr bewegt wie der Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris; den Wettbewerbsmachern war das eine eigene Kategorie wert. Die Hintergrundstory zu den Renovierungsarbeiten unter dem Titel "Die Patientin im Herzen von Paris" ("Wort" vom 17./18. August 2019) gefiel der Jury am Besten.



Visual Storytelling

Die große Artikelserie des Kulturressorts zum Thema "Gefühlswelten" wurde von der Jury in der Kategorie "Visual Storytelling" ausgezeichnet - das Experiment, die Doppelseiten mit großen Porträts des Schauspielers Marco Lorenzini zu den einzelnen Gefühlen zu bebildern, hat sich gelohnt.



Concept / Innovation Online / Movies

Foto: Screenshot



Bereits die zweite Auszeichnung erhält Contacto-Videojournalistin Sibila Lind für ihr Videoporträt des Obdachlosen Claude. Anfang der Woche wurde Lind für "La vie de Claude" mit dem Amnesty Medienpräis ausgezeichnet, jetzt folgt der European Newspaper Award.