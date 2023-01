In Athen fand am Montagmittag das Zeremoniell zur Beerdigung von Ex-König Konstantin II. statt. Auch Großherzog Henri erwies dem Verstorbenen die letzte Ehre.

Trauerfeier in Griechenland

Europas Adelshäuser nehmen Abschied von Ex-König Konstantin II.

In Athen fand am Montagmittag das Zeremoniell zur Beerdigung von Ex-König Konstantin II. statt. Auch Großherzog Henri erwies dem Verstorbenen die letzte Ehre.

(dpa) – In der griechischen Hauptstadt Athen konnten am Montagmorgen zunächst Bürgerinnen und Bürger in einer kleinen Kapelle neben der orthodoxen Kathedrale dem früheren Monarchen die letzte Ehre erweisen. Sie liefen neben dem mit der griechischen Fahne bedeckten Sarg und bekreuzigten sich, wie das griechische Fernsehen zeigte. Einige Royalisten stimmten auch die griechische Nationalhymne an, wie Reporter vor Ort berichteten.

An der Trauerfeier, die gegen 11 Uhr (luxemburgischer Zeit) begann, nahmen Adlige aus zahlreichen europäischen Staaten teil, darunter König Felipe und Königin Letizia von Spanien, König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande, König Philippe und Königin Mathilde von Belgien, König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden sowie Königin Margrethe von Dänemark. Auch Luxemburg war in Persona von Großherzog Henri vertreten. Begleitet wurde er von seiner Schwester Margaretha von Liechtenstein.

10 Großherzog Henri von Luxemburg wurde von seiner Schwester Margaretha von Liechtenstein zur Trauerfeier begleitet. Foto: Reuters

um weitere Bilder zu sehen. Großherzog Henri von Luxemburg wurde von seiner Schwester Margaretha von Liechtenstein zur Trauerfeier begleitet. Foto: Reuters Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima an der Seite der ehemaligen Königin Beatrix. Foto: AFP Das britische Königshaus wurde durch Prinzessin Anne und ihren Ehemann Timothy Laurence vertreten. Foto: AFP Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen kamen in Begleitung seiner Schwester Märtha Louise (r.). Foto: AFP Schwedens Königin Silvia plauderte kurz mit Monacos Fürst Albert (r.), bevor sie sich wieder zu ihrem Mann, König Carl Gustaf, gesellte (l.). Foto: AFP Monacos Fürst Albert begrüßte auch Beatrix der Niederlande. Foto: AFP Das spanische Königspaar Felipe und Letizia (l.) trauerte an der Seite von Königin Mathilde und König Philippe von Belgien. Foto: AFP Spaniens ehemaliger König Juan Carlos und seine Gattin Sofia gaben dem Verstorbenen ebenfalls das letzte Geleit. Sofia ist die ältere Schwester von Ex-König Konstantin. Foto: AFP Königin Margrethe von Dänemark befand sich ebenfalls unter den Trauergästen. Foto: AFP Sichtlich gerührt zeigte sich Griechenlands Ex-Königin Anne Marie an der Seite ihres Sohnes Pavlos. Foto: AFP

Pikantes Detail am Rande der Trauerfeier: Bei der Beerdigung traf die spanische Königsmutter Sofia (die ältere Schwester des Verstorbenen) erstmals nach langer Zeit auf Spaniens Ex-König Juan Carlos. Wie das griechische Fernsehen zeigte, wechselte das Ehepaar kein Wort und schaute sich auch fast nicht an. Sie haben sich nach mehreren Finanzskandalen und außerehelichen Affären entfremdet.

Die Beisetzung fand anschließend im Sommerpalast der ehemaligen königlichen Familie im Norden Athens statt. Dort befinden sich die Gräber fast aller Vorfahren von Konstantin II.

Da die Monarchie in Griechenland 1974 per Volksabstimmung abgeschafft wurde, wird Konstantin II. als Privatmann beerdigt. Er war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Gesundheitszustand des Ex-Monarchen hatte sich nach einem Hirnschlag verschlechtert.

