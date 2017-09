(boy) - Eines vorneweg: Die Favoriten machten das Rennen unter sich aus. Deutschland konnte sich bei der fünften Europameisterschaft der Urban Golfer den EM-Titel sichern. Die Deutschen konnten Titelverteidiger Frankreich um 20 Schläge unterbieten. Aufs Podium schaffte es ebenfalls Gastgeber Tschechien.



Von zehn gemeldeten Mannschaften traten am Ende lediglich sieben an. Luxemburg kam in der Schlusswertung auf den sechsten Rang und konnte somit sein Ziel erreichen: den letzten Platz vermeiden. Schlusslicht wurden die Iren.

Teamkapitän Serge Schmol zeigte sich zufrieden mit der Darbietung seiner Mannschaft. „Während wir bei der vergangenen EM noch rund doppelt so viele Schläge als der Gewinner brauchten, war der Unterschied diesmal geringer.“

Gespielt wurde nahe des Prager Zentrums rund um das "Holesovice Exhibition Center". 14 „Löcher“ wurden gespielt, wobei die zu treffenden Ziele unter anderem Blumenkübel, ein alter Autoscooter, ein Briefkasten oder ein Plastikzebra waren.

Die Luxemburger Mannschaft benötigte 395 Schläge – zum Vergleich: Europameister Deutschland brauchte lediglich 285. Doch wie fast immer beim Urban Golf, stand der Spaß im Mittelpunkt. Auch eine kleine Kirmes unweit des Spielortes gab dem Ganzen einen zusätzlichen Touch.

Und den Luxemburgern kam dann auch noch eine ganz besondere Ehre zuteil. Die Prager Bürgermeisterin Adriana Krnacova stattete der Mannschaft einen Besuch ab und stand auch für das ein oder andere Foto zur Verfügung.