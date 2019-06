40 Grad oder knapp darunter? Egal, es ist heiß. Die Extremtemperaturen machen quer durch Europa Mensch und Natur zu schaffen.

Europa kommt ins Schwitzen

Luxemburg schwitzt - und zwar gewaltig. In anderen Ländern ist es nicht besser: In Frankreich warnen die Behörden in dieser Woche vor Temperaturen um die 40 Grad. Wegen hoher Ozonbelastung wurde der Autoverkehr im Großraum Paris eingeschränkt. In Spanien werden in einigen Landesteilen am Wochenende bis zu 44 Grad erwartet. Im Vatikan ist es selbst dem Papst "zu heiß" und In Deutschland kratzen die Temperaturen an Hitzerekorden.

Glutofen Deutschland

Deutschland schwitzt - und zwar gewaltig. Nach dem heißesten Tag aller Zeiten sah es am Mittwoch zunächst nicht aus, aber es fühlte sich an vielen Orten schon früh genau so an. Schon mittags um 12 Uhr wurden in Genthin in Sachsen-Anhalt 35,9 Grad gemessen. Eine Stunde später fiel in Sachsen der Juni-Rekord für das Bundesland: 36,9 Grad.

"Alerte rouge" und schulfrei Am Mittwoch ist Schwitzen auf der Tagesordnung - der vorläufige Höhepunkt der Hitzewelle erwartet das Land am Nachmittag.

Die höchsten Temperaturen des Tages sollten da erst noch kommen: Der deutsche Wetterdienst erwartete an Rhein, Main, Saar und Nahe und Unterelbe knapp unter 40 Grad. So heiß war es im Juni in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 138 Jahren noch nie. Mit 39 Grad werde der Allzeit-Temperaturrekord in Deutschland voraussichtlich nicht gefährdet, sagt Meteorologe Sebastian Schappert. Der liegt bei 40,3 Grad, aufgestellt in Kitzingen im August 2015. Aber „Ulla“ lässt Deutschland trotzdem mächtig schwitzen.



Die Schmalspurbahn "Molli" musste am Dienstag wegen verbogenen Schienen zeitweilig stehen bleiben. Foto: dpa

In Bad Doberan an der Ostsee verbog die Sommerhitze die Gleise einer Schmalspurbahn, die „Molli“ stand stundenlang still. Der Verkehr der dampfbetriebenen Bahn wurde am Morgen teilweise eingestellt, teilte der Landkreis Rostock mit. Arbeiter trennten demnach dann kleine Teile aus den Schienen, um sie zu entlasten. Die Strecke wurde später wieder freigegeben.

Wie Luxemburg sich abkühlt Wir haben draußen nachgefragt, wie die Menschen sich gegen die Bruthitze schützen.

In Brandenburg stoppte die Polizei einen Mann, der nackt bis auf Helm und Sandalen mit dem Motorroller unterwegs war. Seine Reaktion, als er am Montag aus dem Verkehr gezogen wurde: „Et is halt warm, wa?“ Der Mann musste seine Hose wieder anziehen, dann durfte er - bekleidet - den Fahrwind genießen. Die Polizei twitterte zwei Bilder des - nicht zu erkennenden - Nackedei.

Der hessische Landtag wiederum hatte ein Einsehen mit den Politikern und lockerte die Kleidungsvorschriften. Bedienstete und Abgeordnete durften statt Sakko oder Kostüm kurze Hose oder Sommerhemd tragen.



Die Temperaturen lassen auch die Tiere nicht kalt. Im Thüringer Zoopark Erfurt bekommen die Lamas eine tägliche Dusche mit dem Wasserschlauch; für die Elefanten und Affen gibt es gefrorenes Obst. „Die Emus gehen jetzt häufiger im Wasserbecken baden und die Löwenkinder liegen im Gras und schlafen“, sagte eine Biologin des Zoos.



5 In einem Berliner Zoo kühlt sich ein Elefant selbst ab. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. In einem Berliner Zoo kühlt sich ein Elefant selbst ab. Foto: AFP Der Eisbär Milana hält einen "Eiskuchen" mit gefrorenen Frpchten während er auf dem Wasser treibt. Foto: AFP Ein Waschbär sitzt in seinem Gehege im Heidelberger Zoo auf einem Baumstamm und streckt die Zunge heraus. Foto: Uwe Anspach/dpa Das Walross "Polossa" schnüffelt an gefrorenem Fisch. AFP Hannover: Eine Zoowärterin cremt den Tapir "Bambou" mit Sonnencreme ein. Foto: AFP

Die Hitze erhöhte auch die Waldbrandgefahr. In Sachsen etwa gilt laut Staatsbetrieb Sachsenforst teilweise die höchste Warnstufe 5. In der Lieberoser Heide in Brandenburg brennt es bereits auf 100 Hektar. Auch die Bäume leiden. Sie brauchen ihre Wasserreserven jetzt schneller auf, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Bunds deutscher Baumschulen. Gerade Stadtbäume stünden bei dieser Hitze unter Stress.

Ein Hubschrauber der Bundespolizei nimmt Wasser im Teerofensee auf, um den Waldbrand in der Lieberoser Heide damit zu bekämpfen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Während viele Menschen bei den heißen Temperaturen Eis essen, riecht es beim Aachener Süßwarenhersteller Lambertz aus Aachen schon nach Weihnachten. „Die Produktion des Saisongebäcks beginnt langsam“, sagte ein Pressesprecher der dpa. Die Produktion werde noch gesteigert und im August sogar im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Schon im September solle die erste Ware in den Supermarktregalen liegen, deshalb „müssen wir eine ganze Menge vorproduzieren“.



Hitze und schlechte Luft - Fahrverbote im Großraum Paris

Wegen hoher Ozonbelastung ist der Autoverkehr in der Region der Millionenmetropole Paris stark eingeschränkt. Rund 60 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge seien von den Fahrverboten im Großraum Paris betroffen, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Mittwoch. Auch in anderen französischen Städten wie Lyon dürfen Autos nur eingeschränkt fahren. Frankreich und die Region Paris ächzen seit Anfang der Woche unter einer Hitzewelle. Für Donnerstag und Freitag sagen die Meteorologen mehr als 40 Grad in einigen Teilen des Landes voraus.

3 Sonnenbad am Pariser Louvre. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Sonnenbad am Pariser Louvre. Foto: AFP Der Jardin des Tuileries in Paris. Foto: AFP Der Jardin des Tuileries in Paris. Foto: AFP

Umweltminister François de Rugy hatte erst Anfang der Woche angekündigt, den Autoverkehr bei schlechter Luft im Großraum Paris strenger und umfassender regulieren zu wollen. In der französischen Hauptstadt waren die Regelungen im Kampf gegen Abgase bereits sehr streng. Schadstoff-Plaketten für Autos sind Pflicht. Am Mittwoch gab es zahlreiche Kontrollen in der Stadt. Wer sich nicht an die Fahrverbote hält, muss je nach Fahrzeug bis zu 135 Euro Strafe zahlen. Für Metro, Bus oder Zug bot der Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs vergünstigte Tagestickets an.



Schilder warnen auf französichen Autobahnen vor der Hitze. Foto: AFP

Am Donnerstag und Freitag sollen zahlreiche Schulen im Land geschlossen bleiben. Die französische Regierung hat wegen der Hitze viele Vorsichtsmaßen getroffen. Menschen über 75 Jahre oder mit gesundheitlichen Problemen können Hilfe von den örtlichen Behörden anfordern. Frankreich ist noch immer gezeichnet vom Hitzesommer 2003 - damals kamen Tausende Menschen ums Leben.

Hitzewelle in Italien - Papst: „Draußen ist es zu heiß“

Da schwitzt selbst der Pontifex: Neben Luxemburg und anderen europäischen Ländern trifft die Hitzewelle auch Italien. „Draußen ist es zu heiß, zu heiß“, sagte Papst Franziskus am Mittwoch zu Kranken, die die letzte Generalaudienz des katholischen Kirchenoberhauptes vor der Sommerpause nicht auf dem Petersplatz, sondern in der vatikanischen Audienzhalle verfolgten.

4 Der schwitzende Pontifex am Petersplatz. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Der schwitzende Pontifex am Petersplatz. Foto: AFP Nonnen versuchen sich von der Sonne abzuschirmen. Foto: AFP Nonnen versuchen sich von der Sonne abzuschirmen. Foto: AFP Bischöfe schützen sich mit Sonnenschirmen vor der sengenden Sonne. Foto: AFP

Die extreme Hitze soll in Italien vor allem das Flachland des Piemonts treffen, wo die Höchstwerte am Donnerstag über 40 Grad liegen könnten, wie die für Wettervorhersagen zuständige Luftwaffe mitteilte.



Die Seite „Il Meteo“ sprach von „historischer Hitze“ und hohen Temperaturen nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Das Gesundheitsministerium warnte vor Hitze am Donnerstag und insbesondere am Freitag. Betroffen sind Städte von Nord bis Süd wie Turin, Florenz, Venedig, Rom und Neapel.

Am Montag: Die rumänische U21 Mannschaft feiert mit ihrem Trainer Mirel Radoi in Italien. Foto: Massimo Paolone/Lapresse/Lapress

Bei Temperaturen von über 30 Grad schwitzen die deutschen U21-Fußballer derzeit bei der EM in Italien und San Marino. Viel kühler ist es auch in ihren Zimmern im Teamhotel in Fagagna nicht - trotz Klimaanlage. „Nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung haben wir veranlasst, dass die Klimaanlage eine bestimmte Temperatur nicht unterschreiten soll“, erklärte Trainer Stefan Kuntz. „Wir haben bei vorherigen Turnieren schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil sich Spieler dadurch erkältet haben.“



Die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ zur Hitzewelle in Europa: „In den letzten zwanzig Jahren lag die Durchschnittstemperatur Ende Juni in Italien bei 27 Grad Celsius. Für morgen sind 40 (Grad) vorhergesagt. Nicht nur in Italien, sondern auch in Spanien, Frankreich und Deutschland. Die Wetterkarten ähneln dem Bild eines brennenden Kamins mit seinem Boden in Afrika und Feuerzungen, die sich gen Norden erstrecken und halb Europa abdecken. In Frankreich hat man die Situation ernst genommen. Warnmeldungen werden wiederholt im Radio, Fernsehen und auf Leuchttafeln in der U-Bahn und auf der Straße verbreitet. Hier starben im Jahr 2003 in einem glühend heißen Sommer 15 000 Menschen. Aber die Hitzewelle schlug im August ein. Dieses Jahr sind wir noch im Juni.“

Spanien erwartet bis zu 44 Grad am Wochenende

Auch Spanien leidet derzeit unter einer für Juni ungewöhnlichen Hitzewelle. Heiße Luft aus Afrika soll Meteorologen zufolge noch mindestens bis Dienstag zu extrem hohen Temperaturen führen. Rekordwerte würden unter anderem in Saragossa im Nordosten des Landes, Logroño in der Provinz La Rioja sowie in der Hauptstadt Madrid erwartet, berichtete die Zeitung „El País“ am Mittwoch.

Abkühlung in Madrid. Foto: AFP

Auch die Urlauber auf Mallorca und den anderen Balearischen Inseln müssen in diesen Tagen bei Werten von rund 35 Grad schwitzen. Etwas angenehmer ist es auf den Kanaren und in Katalonien mit der bei Touristen beliebten Metropole Barcelona.

Trotz der Hitze: Am Mittwoch findet in Andalusien das traditionelle "Saca de las Yeguas" statt, bei dem alljährlich Wildpferde in die Straßen von Almonte getrieben werden. Foto: AFP

Laut Daten des staatlichen Wetterdienstes Aemet wurden am Mittwoch in der Gemeinde Arroyo del Ojanco in Andalusien bereits um 07.00 Uhr morgens 30,3 Grad gemessen. In mehreren anderen Orten lagen die Temperaturen um Mitternacht noch bei 30 Grad. Der Höhepunkt der „ola de calor“ soll Spanien am Wochenende treffen: Dann würden in einigen Landesteilen Werte von bis zu 44 Grad erwartet, sagte Aemet-Sprecher Fernando García.