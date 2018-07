Euphorie im Gesang

Zuerst sangen britische Fans. Unterdessen haben Fußballhymnen die Welt erobert. Und manchmal singen sogar die Fußballer selbst.

von Hanspeter Künzler

Mit Fußballhymnen ist es wie mit Düften aus der Kindheit. Sie können einen in die gute alte Zeit zurückversetzen. Und wenn die Fans des FC Liverpool mit vereinten Kehlen "You‘ll Never Walk Alone" intonieren, erinnern sich alle an die großen Momente der Vereinsgeschichte. Die intime Akustik des Anfield-Stadions steigert dabei noch das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Wie jeder Tribünen-Gesang hat auch "You’ll Never Walk Alone" eine Geschichte ...