(vb) – Der Luxemburger Landwirtschaftsminister Fernand Etgen hat sich gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. Die Sommerzeit habe keine Vorteile, schrieb er an diesem Wochenende auf Facebook.

Vor allem bei Nutz- und Haustieren komme der „innere Wecker komplett durcheinander“, meint Etgen. Auch komme es an den Tagen nach der Zeitumstellung zu mehr Wildunfällen. Auch Kinder, Kranke und Senioren hätten vielfach Probleme mit der Umstellung. „Deshalb: Schluss mit der Sommerzeit!“, fordert Etgen.

Seit Sonntagfrüh gilt in Mitteleuropa die Winterzeit. Die Uhren wurden in der Nacht um 3.00 Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Für viele Menschen bedeutete das einfach, eine Stunde länger zu schlafen. Seit die Zeitumstellung 1980 eingeführt wurde, um Energie zu sparen, melden sich aber auch regelmäßig Kritiker zu Wort, die keine Stromersparnis erkennen können. Vielmehr führe es zu gesundheitlichen Problemen, wenn an der Uhr gedreht wird. Aus der EU-Kommission hieß es zuletzt, man prüfe Forderungen nach einer Abschaffung der Sommerzeit.