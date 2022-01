Der Monat Dezember war geprägt von gewaltsamen Anti-Corona-Protesten, einer neuen Variante sowie einem überraschenden Wechsel in der Regierung.

Der Dezember im Rückblick

Eskalierende Proteste, Omikron und eine Premiere im Finanzministerium

Yves BODRY Der Monat Dezember war geprägt von gewaltsamen Anti-Corona-Protesten, einer neuen Variante sowie einem überraschenden Wechsel in der Regierung.

Die Topthemen des Monats

Omikron im Anmarsch

Die hochansteckende Omikron-Variante breitet sich in Europa aus und bereitet auch in Luxemburg Sorgen. Auch wenn der erste bestätigte Fall erst am 13. Dezember bekannt wird, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bereits am 16. Dezember wird ein angepasstes Covid-Gesetz von der Abgeordnetenkammer verabschiedet. Nicht einmal eine Woche danach, am 22. Dezember, verkünden Premier Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert erneut schärfere Maßnahmen. Betroffen sind vor allem der Horeca- und der Freizeitbereich. Es gehe darum, die kritischen Infrastrukturen wie Spitäler oder Rettungsdienste vor einem Zusammenbruch zu bewahren. Auch der Druck in Richtung Impfpflicht steigt. Premier Bettel will zeitnah eine Entscheidung treffen.

Vermummte Rechtsextreme verglichen den Covid-Check mit der NS-Terrorherrschaft. Foto: Elena Arens

Der Dezember ist allerdings aus gekennzeichnet von mehreren Protestkundgebungen, bei denen zahlreiche Menschen gegen die Maßnahmen der Regierung protestieren. Am 3. Dezember werden sich Regierung, Gewerkschaften und Patronat einig über die Umsetzung der 3G-Bestimmungen am Arbeitsplatz. Ab dem 15. Januar 2022 dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete zur Arbeit. Am folgenden Tag eskalieren die Proteste in der Hauptstadt. Ein Teil des abgesperrten Weihnachtsmarkts wird gestürmt. Vor den Privathäusern von Premier Bettel und Familienministerin Corinne Cahen tauchen Protestler auf und werfen mit Eiern.

Die Ereignisse bleiben nicht ohne Konsequenzen. Bei einer Regierungserklärung am 7. Dezember gegen Hetze und Gewalt, kündigt Bettel einen Plan gegen Polarisierung und Radikalisierung an. Am 10. Dezember wird ein Verdächtiger nach Drohungen gegen den Premier verhaftet. Am 11. Und 12. Dezember kommt es erneut zu Ausschreitungen bei Corona-Protesten, doch diesmal ist die Polizei besser vorbereitet.

Bei einem Teilnehmer einer der Corona-Demonstrationen werden am 18. Dezember Waffen und Munition gefunden. Wie sich später herausstellt, handelte es sich um Schwarzpulver im hohen zweistelligen Kilobereich. Der Mann aus Grevenmacher war ins Visier der Ermittler geraten, weil er bei einer Corona-Protestkundgebung mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten geschossen hatte.

Der nationale Krisenstab in Luxemburg ruft bereits am 15. Dezember die Phase 3 in den Krankenhäusern aus. Grund ist die steigende Belegung der Intensivbetten durch Corona-Patienten. Geplante, aber nicht dringende Operationen werden auf spätere Termine verlegt.

Die erste Finanzministerin Luxemburgs

Yuriko Backes: Berufdiplomatin, die das europapolitische Geschäft aufgrund ihrer beruflichen Vergangenheit bestens kennt. Foto: Anouk Antony

Drei Tage nach dem angekündigten Rücktritt von Finanzminister Pierre Gramegna präsentiert die DP am 3. Dezember eine Nachfolgerin: Die Wahl fällt auf die Berufsdiplomatin und amtierende Hofmarschallin Yuriko Backes. Damit wird erstmals eine Frau das Amt des Luxemburger Finanzministers ausüben. Sie sei „genau die richtige Person“ und verfüge über das „perfekte Profil“ erklärt DP-Parteipräsidentin Corinne Cahen die Personalentscheidung.

Was sonst noch geschah

01.12. | In Holtz kommt es zu einer größeren Umweltverschmutzung, als rund 100 000 Liter Gülle von einem landwirtschaftlichen Betrieb in die Nouthemer Baach und die Attert fließen. Grund ist ein technisches Problem mit einem Gülleseparator.

03.12. | Mit einem Maßnahmenpaket von 60 Millionen Euro will die Regierung den Nordstad-Gemeinden im Falle einer Fusion unterstützen. „Das ist doppelt so hoch wie ursprünglich vorgesehen“, erklärt Innenministerin Taina Bofferding. Allerdings ist das Angebot deutlich geringer als die Forderungen der Gemeinden.

06.12. | In Myanmar hat ein Gericht die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi in zwei Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu vier Jahren Haft verurteilt.

06.12. | Der 49-jährige Karl Nehammer soll neuer Chef der konservativen ÖVP und neuer Kanzler Österreichs werden. Das hat der Parteivorstand der ÖVP beschlossen.

12.12. | Mehrere Tornados im US-amerikanischen Kentucky fordern 74 Todesopfer und richten schwere Schäden an. Allein ein Tornado soll dabei eine Schneise der Verwüstung über eine Strecke von 365 Kilometern gezogen haben.

Foto: Laurent Blum

12.12. | Zwei neue Bahnsteige, vier neue Gleise und zwei neue Fußgängerübergänge, einer in Luxemburg und in einer Bettemburg werden offiziell in Luxemburg-Stadt eingeweiht. Dank des neuen „Nordkopf“ des Bahnhofs sollen Fahrgäste, die aus Norden und Osten in die Hauptstadt kommen, nun komfortabler reisen.

16.12. | Am hauptstädtischen Bezirksgericht wird ein junges Paar wegen der Verbreitung von Propaganda einer Terrororganisation zu zwei beziehungsweise dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Es ist der erste Gerichtsprozess im Großherzogtum, der aufgrund der Terrorgesetzgebung geführt wird. Das Paar aus Kirchberg hatte laut Anklage aktiv nach Propaganda der Terrororganisation „Islamischer Staat“ gesucht, diese heruntergeladen, analysiert, übersetzt und weiterverbreitet.

Jempi Klein hat einen Schlussstrich gezogen. Foto: Anouk Antony

17.12. | Nach 34 Jahren gibt langjährige LSAP-Politiker Jempi Klein sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Steinsel ab. In seinem Rücktrittsgesuch gibt der ehemalige Abgeordnete gesundheitliche Gründe für seinen Schritt an.

Diese Persönlichkeiten haben uns im Dezember verlassen

03.12. | Die deutsche Fußballlegende Horst Eckel stirbt mit 89 Jahren. Der Spieler aus Kaiserslautern war der letzte „Held von Bern“, der 1954 den WM-Titel holte.

03.12. | Der deutsche Komiker Mirko Nontschew stirbt überraschend im Alter von 52 Jahren.

06.12. | Der britische Musiker John Miles stirbt im Alter von 72 Jahren. Miles ist vor allem für seinen Hit „Music“ bekannt.

26.12. | Der weltbekannte südafrikanische Menschenrechtler, Anti-Apartheid-Kämpfer und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu stirbt mit 90 Jahren.

26.12. | Henri Losch, der bekannte Luxemburger Grundschullehrer, Schauspieler, Autor, Diktionsprofessor, Moderator und Präsentator, stirbt im Alter von 90 Jahren.

Das gepflegte Wort war Henri Losch ungemein wichtig. Foto: Gerry Huberty





