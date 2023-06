Das Team der derzeit 36-besten Pizzeria Europas hat den Rekordversuch gewagt und die längste Pizza des Landes gebacken.

Über 100 Meter lang

Escher Erfolgspizzeria „Cloud Factory“ backt riesige Margharita

Das Team der derzeit 36-besten Pizzeria Europas hat den Rekordversuch gewagt und die längste Pizza des Landes gebacken.

(nr) - Mit einer Pizza Margharita wollte Francesco Micillo am Samstag in die Annalen der Luxemburger Gastronomiegeschichte eingehen. Nicht weniger als 100 Meter knusprigen Fladenteig mit Tomatensoße hatte er sich vorgenommen. Und tatsächlich gelang es dem Team rund um den gebürtigen Neapolitaner, das ambitionierte Vorhaben in die Realität umzusetzen. Gestartet wurde gegen 8 Uhr morgens. 150 Kilogramm Teig, 500 Kilogramm Tomatensoße und 600 Kilogramm Mozzarella später war das Werk dann gegen 12.45 Uhr vollbracht.



10 Behutsam wurden die Pizzen aneinandergereiht. Foto: Elena Arens

Besonders dürften sich die Passanten in der Escher Fußgängerzone über den gelungenen Rekordversuch gefreut haben. Die Pizza wurde nach getaner Arbeit unter den hungrigen Schaulustigen verteilt. Unter ihnen auch LW-Fotografin Elena Arens. Wie sie berichtet, konnte die Margharita auch geschmacklich überzeugen. Dieser Meinung waren wohl auch andere Passanten. Wie Cloud Factory auf Instagram mitteilte, waren alle Stücke bereits nach wenigen Minuten verteilt.

