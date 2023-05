Wer wird in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest triumphieren? Die Wettbüros sehen Schweden und Finnland weit vorne.

ESC-Ausblick: Skandinavien wohl top, Deutschland vermutlich ein Flop

Michael JUCHMES

(LW) - Der Countdown läuft: In dieser Woche steht die englische Stadt Liverpool ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest (ESC). 37 Länder kämpfen um die Krone, die sich im vergangenen Jahr die ukrainische Band Kalush Orchestra aufsetzen durfte. Die Briten - die 2022 auf Platz zwei landeten - sprangen kriegsbedingt als Ausrichternation ein. Das große Finale mit 26 Beiträgen geht am Samstag, dem 13. Mai, ab 21 Uhr hiesiger Zeit über die Bühne.

Der Startschuss fällt bereits am morgigen Dienstag mit dem ersten Halbfinale, in dem 15 Nationen um einen der zehn Finalplätze kämpfen. In dieser Show treten in der rund 11.000 Menschen fassenden Liverpool Arena unter anderem Portugal, Irland, Kroatien, Schweden, Finnland und die Niederlande an. Im zweiten Semifinale mit 16 Teilnehmernationen, das am Donnerstag stattfindet, treffen unter anderem Dänemark und Belgien auf Griechenland, Österreich und Australien. Down Under ist seit dem Jahr 2015 als Sondergast mit von der Partie.



Bereits für das Finale gesetzt sind die Ukraine sowie die „Big Five“, die fünf größten Geldgeber der Europäischen Rundfunkunion (EBU): Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien. Luxemburg ist wie schon seit 1994 nicht mit dabei. Als letzte Band versuchte Modern Times (Jimmy Martin und Patrick Hippert) mit dem Lied „Donne-moi une chance“ ihr Glück und landete auf dem 20. Platz unter 25. Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Schweden vor Finnland und Frankreich?

Die größten Chancen auf den Gewinn werden dem schwedischen Beitrag eingeräumt: dem Song „Tattoo“ von Sängerin Loreen, die für die Skandinavier bereits 2012 ins Rennen ging und sich den Sieg sichern konnte. Auf Platz zwei werden bei den Wettanbietern Finnland und Frankreich gehandelt. Dem deutschen Beitrag - der Glamrock-Band Lord of the Lost - und dem belgischen Sänger Gustaph traut man nur wenig zu: Ein Platz im Mittelfeld oder weit hinten ist für beide Beiträge laut Wettquoten zu erwarten.

Vor 25 Jahren verzauberte Guildo Horn das Publikum beim ESC Der Eurovision Song Contest galt lange Zeit als ziemlich spießige Veranstaltung - dann aber trat 1998 ein großer Mann mit Zottelmähne auf.

Die beiden Vorentscheidungen werden mit deutschsprachigem Kommentar - von Peter Urban, der letztmals am Mikrofon sitzen wird - auf ARD One übertragen. Am Samstag übernimmt dann die ARD. Zudem können Fans die Shows auch im Stream auf eurovision.tv verfolgen.

In Österreich gibt es zudem einen Alternativkanal: Dort kommentieren Satiriker Jan Böhmermann und Sänger/Podcaster Olli Schulz den ESC für die ORF-Mediathek und den Radiosender FM4.