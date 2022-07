ESA sucht Praktikanten

Die ESA bietet 19 Luxemburger Studenten die Gelegenheit, ein zweijähriges Praktikum bei der Weltraumagentur zu absolvieren.

Die ESA bietet 19 Luxemburger Studenten die Gelegenheit, ein zweijähriges Praktikum bei der Weltraumagentur zu absolvieren.

(fw/C.) - Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) bietet 19 Studenten aus Luxemburg die Möglichkeit, ein Praktikum bei der ESA zu absolvieren und dort erste Berufserfahrungen zu sammeln. Diese Praktikumsplätze stehen Teilnehmern des Luxembourg Young Graduate Trainee Programm (LYGT) 2022 offen. Die Luxembourg Space Agency (LSA) unterstützt Studenten aktiv bei ihrem Übergang von der Lehre zu einer Vollzeitbeschäftigung in der Raumfahrtindustrie durch ein spezielles Schulungsprogramm.

Luxemburgs Talenten die Türen zum Weltall öffnen

Die Talentförderung ist ein Schlüsselelement für den Weltraumsektor. Das Luxembourg Young Graduate Trainee Programm (LuxYGT) bietet jedes Jahr eine große Auswahl an Praktika innerhalb der ESA an, die Luxemburger Studenten vorbehalten sind. Die zweijährigen Praktika finden in verschiedenen ESA-Zentren etwa in Italien, den Niederlanden, Deutschland oder Belgien statt und bieten die Möglichkeit, internationale Erfahrungen in einem multikulturellen und dynamischen Umfeld zu sammeln. Praktika ermöglichen erfolgreichen Bewerbern, wertvolle erste Erfahrungen im Raumfahrtbereich zu sammeln, und erleichtern so den Übergang in die Arbeitswelt. Diese Praktika decken sehr unterschiedliche Disziplinen ab, die von künstlicher Intelligenz über Robotik bis hin zu Datenanalyse und Cybersicherheit reichen.

Die Ausschreibung ist eröffnet

Die 19 in diesem Jahr verfügbaren Angebote können auf der LSA-Website eingesehen werden, und die Ausschreibung ist bis zum 24. Juli 2022 geöffnet. Die Vorstellungsgespräche finden zwischen dem 15. August und dem 15. September statt, der Praktikumsbeginn ist für den 1. November 2022 bzw. 1. Februar 2023 festgelegt. Das Programm steht Studenten mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit oder mit ständigem Wohnsitz in Luxemburg offen, die ihr Diplom (Master-Niveau) in den letzten zwei Jahren erworben haben. Studierende in ihrem letzten Masterjahr können sich ebenfalls für das Programm bewerben und ausgewählt werden, wenn sie bis zum Beginn des Praktikums bei der ESA die erforderliche Qualifikation erworben haben. Weitere Informationen zu den Praktikumsangeboten, den Praktikumsbedingungen sowie den einzureichenden Bewerbungsunterlagen finden Sie auf der LSA-Website.

