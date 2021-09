Tatortreiniger Thomas Kundt spricht im Interview über sein neues Buch, seinen Beruf und das Leben nach dem Tod.

Ein Tatortreiniger im Interview

„Es ist meine Berufung“

Mit seinem Bürojob als Finanzberater unzufrieden, kommt Thomas Kundt (Jahrgang 1978) zum Beruf des Tatortreinigers wie die Jungfrau zum Kinde. Für ihn ein wahrer Glücksfall. In seinem spannenden und berührenden Buch „Nach dem Tod komm ich“ gewährt der Leipziger tiefe Einblicke in seinen Alltag zwischen Verbrechensschauplätzen und Messi-Wohnungen.

Interview: André Wesche

Thomas Kundt, welcher war Ihr letzter größerer Job?

Der letzte größere Job war tatsächlich gerade eine Tatortreinigung. Ich kann nicht ins Detail gehen, weil das ein Suizid war. Über solche Fälle wird nicht berichtet. Ansonsten hatten wir eine Leichenfundortwohnung, in der jemand in seinem Bett auf natürliche Weise verstorben war. Dort bestand erst der Verdacht des Mordes, weil der Verstorbene sehr unbeliebt war. Aber er ist ganz natürlich im Schlaf in seinem Bett verstorben, lag aber mehrere Wochen und es sah natürlich verheerend aus. Fliegen, Maden, Speckkäfer – also alles, was dazugehört, war da. Leichenflüssigkeit, die bis runter in den Bettkasten durchgesickert war. Man konnte auf dem Bett deutlich die Liegeposition des Verstorbenen erkennen.

Dieser Gedanke, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ist zumindest tröstlich.

Sie offenbaren in Ihrem Buch ein hohes Maß an Empathie und Sensibilität. Stehen Ihnen diese Eigenschaften nicht im Wege?

Ich glaube, dass es das gerade ausmacht. Häufig ist es so, dass man eine Tatortreinigung hat, die vielleicht drei bis fünf Stunden braucht. Aber vor und nach diesen fünf Stunden redet man noch ein, zwei Stunden mit den Angehörigen. Man spürt, dass ihnen das vielleicht noch mal Kraft gibt. Man sagt zu ihnen, dass sie nichts hätten ändern können: „Das ist Schicksal, das gehört dazu. Sie trifft überhaupt keine Schuld. Lassen Sie den Menschen jetzt in Ruhe gehen. Nehmen Sie Abschied auf der Beerdigung und behalten Sie die schönen Momente in Erinnerung.“ Ich frage zum Beispiel: „Erzählen Sie mir doch mal den lustigsten Augenblick, den Sie mit demjenigen hatten.“ Dann erzählen sie davon mit einem Lächeln und natürlich auch noch Tränen in den Augen, aber sie haben einen schönen Gedanken. Das gibt den Leuten Kraft. Manchmal ist ein Fall schon fünf Jahre her, aber ich bin auch jetzt noch mit den Angehörigen in Kontakt. Sie rufen zum Geburtstag an oder schicken zu Weihnachten eine Karte.

Haben Sie Angst vor dem Tod?

Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht und mich nicht damit auseinandergesetzt. Wenn man plötzlich aus dem Leben gerissen wird, obwohl man vielleicht noch so viel Schönes vor sich hatte, ist es verdammt traurig. Wenn man ein schönes Alter erreicht hat, wie zum Beispiel meine 95-jährige Oma, und wenn man sein Leben genossen hat, dann ist es okay. Dann würde ich sagen: „Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Es ist ein Schritt, der gegangen werden muss.“ Und ich hinterlasse ja immerhin auch ein Buch! Von daher … (lacht)

Thomas Kundt, Tarkan Bagci: „Nach dem Tod komm ich“, dtv Sachbuch, 208 Seiten, ISBN 978-3-423-26310-8, 16,95€. Foto: Verlag

Sie schreiben auch, dass sich Ihre Körpersprache verändert hat ...

Die Tatortreinigung ist für mich nicht mehr nur ein Beruf, sie ist meine Berufung. Ich liebe diesen Job. Das sind jetzt keine Arbeitszeiten mehr, das ist halt Arbeitserlebnis. Ich freue mich, wenn ich etwas Sinnvolles machen kann und ich treibe seitdem mehr Sport. Mein ganzes Leben hat sich zum Positiven verändert. Das ist etwas, was einen begeistert und wo man dann auch aufrechter geht, weil man einfach sagt: „Och, es ist irgendwie schön, so wie es ist.“.

Wurden Sie schon einmal von Kriminellen um einen „Gefallen“ gebeten?

Das gab es noch nicht. Ein klares „Nein“!

Ertappen Sie sich dabei, durch eine Straße zu schlendern und in den Fenstern der Häuser nach möglichen Tatorten zu suchen?

Also ich erkenne an den Fenstern Messi-Wohnungen, da gibt es so zwei, drei Tricks und Kniffe. Wenn ich zum Beispiel gelbe Gardinen sehe, weiß ich, dass da starke Raucher sind und gucke schon ganz anders hin. Und wenn man durch bestimmte Straßen oder einen Stadtteil fährt, in dem man häufig im Einsatz ist, denkt man so: „Ach, hier warst du doch. Da war die und die Wohnung, da war das und das.“ Ich habe auch sehr viele Bilder im Kopf, so dass ich mir noch vorstellen kann, wie die Wohnung eingerichtet war. Dann denke ich: „Ach Mensch, die Wohnung hast du komplett gereinigt, da ist das und das passiert. Und dieses und jenes Getier war da.“ Es hängen neue Gardinen und es wohnt schon wieder jemand Neues in der Wohnung. Das finde ich dann schon faszinierend.

Eine Frage an den Finanzberater: Kann man als Tatortreiniger reich werden?

Ich lebe, denke ich, ganz gut und zufrieden. Ansonsten hätte ich den Schritt bestimmt bereut. Ich würde mich als Kunden gerne beraten, sagen wir es mal so. Denn wenn ich als Finanzberater mich als Kunden gewinnen würde, dann hätte ich einen guten Kunden.

Was erwartet uns nach dem Tod noch – außer Ihnen?

Es ist doch am Ende so, dass selbst der größte Atheist nach einem Verlust darauf hofft, dass „da oben“ jemand ist, der aufpasst. Dieser Gedanke, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ist zumindest tröstlich. Ob es wirklich so ist, werden wir spätestens dann erfahren, wenn das Licht ausgeht.

Wann werden Sie Ihrem Sohn erzählen, was Sie tun?

Er weiß schon, dass sein Papa Tatortreiniger ist, der Begriff ist ihm bekannt. Aber er ist sechs Jahre alt und er kann noch gar nicht begreifen, was das bedeutet. Vielleicht könnte er es sogar begreifen, aber ich fände das viel zu früh. Dafür haben wir noch jede Menge Zeit, da soll er schon älter sein. Er muss auch nicht in meine Fußstapfen treten, er kann gerne werden, was er will. Er muss kein Unternehmen übernehmen. Er soll das machen, was ihm Freude bereitet und ihn glücklich macht.

