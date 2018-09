„Springboard“, „Hot Saw“, „Stock Saw“, „Standing Block“, „Single Buck“ und „Underhand“ – in diesen sechs Disziplinen treten am Sonntag 16 Sportholzfäller bei den „Stihl Timbersports Benelux“-Meisterschaften gegeneinander an. Was es damit auf sich hat, erklärt Organisator Marc Hermes.