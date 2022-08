Anlässlich des 70. Geburtstags von Patrick Swayze (1952-2009) erinnert die Witwe des Schauspielers und Tänzers an ihren Ehemann.

Zum 70. Geburtstag von Patrick Swayze

„Es gibt nichts, was ich nicht an ihm vermisse“

Anlässlich des 70. Geburtstags von Patrick Swayze (1952-2009) erinnert die Witwe des Schauspielers und Tänzers an ihren Ehemann.

(dpa) - „Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht an ihm vermisse“, sagte Lisa Niemi dem US-Magazin „Entertainment Tonight“. Es seien auch die kleinen Dinge, die ihr fehlten: „Es ist sein Lachen. Es ist der Klang seiner Stimme. Ich habe das Gefühl, dass er jeden Tag bei mir ist. Wir hatten eine tolle Zeit, und es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können.“

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Swayze starb im September 2009 im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Er wurde mit dem Kultfilm „Dirty Dancing“, der an diesem Wochenende 35-jähriges Kino-Jubiläum in den USA feiert, berühmt.

Seine Rolle in dem romantischen Drama „Ghost“ brachte ihm eine Nominierung für einen Golden Globe ein.

In dieser Woche wäre Swayze 70 Jahre alt geworden. Niemi und Swayze waren laut „Entertainment Tonight“ 34 Jahre verheiratet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.