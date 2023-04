Ein erster Testflug der kompletten SpaceX Mars-Rakete ist am Donnerstag nach erfolgreichem Start doch noch in einem Feuerball geendet.

Leistungsstärkste der Rakete der Welt

Elon Musks „Starship" explodiert nach erfolgreichem Start

(Bloomberg/dpa/dme) - Der erste Testflug des bisher längsten jemals gebauten Raketensystems „Starship“ ist wenige Minuten nach dem Start mit einem ungeplanten Auseinanderbrechen zu Ende gegangen. Das zeigten Live-Bilder am Donnerstag. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bewertete den Test trotzdem als Erfolg.

Der Start ist seit fast zwei Jahrzehnten in Planung. Bereits 2005 deutete Musk Pläne zum Bau einer riesigen Rakete mit dem Codenamen „BFR“ an, mit welcher er Menschen zum Mars bringen wollte. Obwohl sich die genauen Pläne für das Fahrzeug im Laufe der Zeit geändert haben, ist der Zweck der Rakete derselbe geblieben: Menschen zu anderen Planeten bringen und Musks Traum von einer menschlichen Siedlung auf dem Roten Planeten zu verwirklichen.

„Starship ist das erste Fahrzeug, das wirklich in der Lage ist, Musks Vision einer multiplanetaren Menschheit zu verwirklichen“, sagte Caleb Henry, Forschungsdirektor bei Quilty Analytics, einem Beratungsunternehmen für Raumfahrt. „In gewisser Weise hat sich also alles auf diesen Punkt hin entwickelt.“

Sobald es in Betrieb geht, wird „Starship" die leistungsstärkste Rakete sein, die die Menschheit je gebaut hat. Sie kann beim Start einen Schub von 16,7 Millionen Pfund erzeugen und gigantische Nutzlasten in die Erdumlaufbahn und darüber hinaus befördern. Ihre Leistung und Größe machen sie zu einem wichtigen Bestandteil der Zukunft von SpaceX, da sie in der Lage ist, riesige Satelliten und große Besatzungen von Raumfahrern zu starten.

Die NASA plant, die Rakete als Teil ihrer eigenen Strategie zur Rückkehr zum Mond zu nutzen. Das Raumfahrzeug ist außerdem so konzipiert, dass es vollständig wiederverwendbar ist, anders als jede zuvor gebaute Rakete. SpaceX prophezeit, dass dies den Betrieb relativ kostengünstig machen wird.

Bereits im März 2021 gelang ein Test, bei welchem das „Starship“ nach einem Testflug in zehn Kilometern Höhe wieder zur Basis zurücksteuerte und daraufhin senkrecht landete. Beim Test am Donnerstag sollten aber sowohl Booster-Rakete als auch das „Starship“ im Meer landen. Die Landungen sollen erst bei späteren Testflügen erprobt werden.

Mit einer Höhe von mehr als 120 Metern ist das komplette „Starship“ ein Gigant, größer als die Saturn-V-Rakete, die in den 1960er und 70er Jahren Astronauten zum Mond brachte, und das Space Launch System der NASA, das im November seinen ersten Testflug absolvierte. Sie soll auch die leistungsstärkste Rakete sein, die zwischen 150 und 250 Tonnen Fracht in die Erdumlaufbahn befördern kann. Elon Musk gab an, dass bis zu 100 Passagiere mit dem Raumschiff befördert werden können.

33 Triebwerke

Das „Starship“ -System besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem riesigen Raketenbooster und einem Raumschiff, das weltraumtaugliche Fracht und Menschen aufnehmen kann. Der Booster, bekannt als „Super Heavy“, ist der große zylindrische Raketenkörper, der sich am Boden des Systems befindet, wenn er vollständig auf der Startrampe steht. Beim Start werden 33 der neuen methanbetriebenen Raptor-Triebwerke von SpaceX gleichzeitig gezündet, um die immense Leistung zu erbringen, die notwendig ist, um eine so schwere Ladung aus der Erdatmosphäre zu befördern.

Das kugelförmige Raumschiff Starship selbst sitzt auf der Spitze des „Super Heavy“-Boosters. Beide Teile - „Super Heavy“ und „Starship“ - sind so konzipiert, dass sie zur Erde zurückkehren und unversehrt auf der Oberfläche landen können.

Warten auf die Umweltprüfung

SpaceX musste nach einer Reihe von „Starship“-Tests ohne Booster im Jahr 2019 und 2020 lange auf eine Umwelt-Überprüfung der Federal Aviation Administration warten. Im Juni 2022 teilte die Behörde mit, dass SpaceX 75 Abhilfemaßnahmen ergreifen müsse, um die Auswirkungen auf das Gebiet im Süden von Texas zu verringern.

Am 14. April gab die FAA SpaceX schließlich grünes Licht. Jetzt, da die Lizenz erteilt wurde, kann SpaceX sein „Starship“ jederzeit starten und die Vision der interplanetaren Raumfahrt mit Riesenschritten vorantreiben. „Ich würde gerne 100 Flüge mit Starship im nächsten Jahr durchführen“, sagte SpaceX-Präsident Gwynne Shotwell im Februar.

