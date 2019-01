In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Freitag erstmals in diesem Winter Schnee gefallen. Somit rücken Jugendliche in der Stadt mit geschätzten vier Millionen Einwohnern aus, um „Barfi“ zu spielen.

Erster Schneefall in Kabul - Jugendliche spielen „Barfi“-Trickspiel

(dpa) - Sie stopfen einen Mini-Schneeball und einen handgeschriebenen Zettel in Umschläge oder kleine Ledertaschen. Dann eilen sie zu Bekannten oder Verwandten und jubeln ihnen in einem Überraschungsmoment den Umschlag mit dem Schnee unter und sagen: „Tu barfi schodi!“. Barf bedeutet Schnee, und grob übersetzt heißt das: „Du wurdest ein Schnee-Mensch!“



Im Spiel aber bedeutet das, dass der Überraschte den Schneebringer zum Essen einladen muss. Auf dem Handzettel ist aufgelistet, was genau er für den Schneebringer kochen muss. Die andere Person hat noch die Möglichkeit, den Jugendlichen, der sofort wegläuft, zu fangen. Gelingt es ihm, wird das Gesicht des Jugendlichen mit Kohle bemalt - und dieser muss den Überraschten zum Essen einladen.