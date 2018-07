Erste Tochter für Michael Bublé und Luisana Lopilato

Cómo explicar que nos explota el corazón de amor? Que no nos alcanzan las horas del día para contemplarla. Le agradezco a Dios por hacernos este regalo de vida y alegría! Porque mirar sus ojos es mirar el cielo mismo! Te amamos hasta el infinito y más allá. Te esperábamos no solo para crecer como familia... nos diste luz, esperanza, en fin sos y serás nuestra Vida del alma!! #regalodedios #feliz #family #ourprincess

A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) on Jul 26, 2018 at 10:26am PDT