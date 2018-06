Prinz Harry (33) und seine Ehefrau Meghan (36) werden am 10. und 11. Juli zu ihren ersten offiziellen Auslandsterminen nach Irland reisen.

Erste offizielle Auslandsreise: Harry und Meghan reisen nach Irland

Prinz Harry (33) und seine Ehefrau Meghan (36) werden am 10. und 11. Juli zu ihren ersten offiziellen Auslandsterminen nach Irland reisen.

(dpa) - Prinz Harry (33) und seine Ehefrau Meghan (36) werden am 10. und 11. Juli zu ihren ersten offiziellen Auslandsterminen nach Irland reisen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wollten mehr über die Geschichte und reiche Kultur des Nachbarlandes erfahren und sich mit Menschen treffen, die die Zukunft des Staates gestalten, teilte der Kensington-Palast am Dienstag in London mit.



Offizielle Hochzeitsfotos von Harry und Meghan veröffentlicht Auf den Bildern ist einmal das Brautpaar lächelnd auf einer Treppe in Schwarz-Weiß zu sehen. Auf einem weiteren Foto ist auch die erweiterte Familie zu sehen, samt Königin Elizabeth II. und Meghans Mutter.

Bereits zuvor hatte der Palast angekündigt, dass Harry und Meghan im Herbst nach Australien, Neuseeland, Tonga und Fidschi reisen. Der Besuch fällt mit den „Invictus Games 2018“ zusammen. Die vor vier Jahren von Harry gegründete Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten soll vom 20. bis 27. Oktober in Sydney stattfinden. Die Irlandreise könnte indirekt auch dazu dienen, politische Streitereien ein wenig zu besänftigen.