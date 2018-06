Erste Bilder von Prinz Jeans Enkel

Zeno Philippe Leopold Marcus d'Aviano Willms heißt der jüngste Sprössling der großherzoglichen Familie. Fotos auf Twitter zeigen die freudestrahlende Prinzessin Marie-Gabrielle mit ihrem Baby im Arm.

Nathalie RODEN Zeno Philippe Leopold Marcus d'Aviano Willms heißt der jüngste Sprössling der großherzoglichen Familie. Fotos auf Twitter zeigen die freudestrahlende Prinzessin Marie-Gabrielle mit ihrem Baby im Arm.

Am 5. Juni 2018 brachte Prinzessin Marie-Gabrielle von Nassau, die Tochter von Prinz Jean und dessen Ex-Frau Hélène Vestur , ihren ersten Sohn Zeno Philippe Leopold Marcus d'Aviano Willms zur Welt. Auf Twitterbildern präsentiert Großherzog Henris Nichte nun gemeinsam mit Ehemann Antonius Willms ihren mittlerweile vier Wochen alten Wonneproppen.





Der Vorname Zeno stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Geschenk des Zeus". Er geht auf Willms Großvater, Graf Johann Zeno de Goëss-Saura, zurück.

Prinzessin Marie-Gabrielle and Antonius Willms gaben sich Anfang September 2017 im andalusischen Marbella in Spanien das Jawort. Die älteste Tochter von Prinz Jean hatte sich bereits im Mai 2017 mit dem deutschen Unternehmer auf dem Standesamt in Luxemburg-Stadt trauen lassen. Die kleine Familie lebt in München.