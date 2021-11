Erlebnisse rund um den Globus

In der LuxExpo geht es am Wochenende um Vielfalt - und damit in verschiedene Länder der Erde.

In der LuxExpo geht es am Wochenende um Vielfalt - und damit in verschiedene Länder der Erde.

(Sch) - Er ist mittlerweile eine echte Tradition im Großherzogtum: Der Bazar International lockt jedes Mal unzählige Besucher, die sich für die Vielfalt verschiedener Länder rund um den Globus interessieren. An mehreren Ständen - coronabedingt allerdings ein paar weniger als in den Vorjahren - besteht für die Besucher die Möglichkeit, auf Weltreise zu gehen. Mit dabei waren in diesem Jahr auch Erbgroßherzogin Stéphanie mit Erbgroßherzog Guillaume und Söhnchen Charles sowie Großherzogin Maria Teresa, die Schirmherrin des Events ist und ihr Buch "Un Amour souverain" signierte.

Dabei bieten die Verantwortlichen nicht nur kulinarische Spezialitäten, sondern auch Accessoires, Kunstobjekte, Geschenkartikel und vieles mehr. Mit dem Erlös des Basars werden verschiedene wohltätige Projekte unterstützt, etwa Bildungsprojekte oder Aktionen mit dem Fokus auf Gesundheit.

Der Basar findet am Sonntag noch bis 18 Uhr statt. Informationen zu den Hygienemaßnahmen und Eintrittsregelungen gibt es im Internet unter www.bazar-international.lu.

