Erfolg hinter Gittern

Der "Orange Is the New Black"-Star Danielle Brooks spricht über ihre Rolle in einem Frauengefängnis.

Interview: Andre Wesche

Die Netflix-Serie "Orange Is the New Black" (OITNB) basiert auf dem gleichnamigen Buch, in dem Piper Kerman ihren Aufenthalt in einem Frauengefängnis aufarbeitet. Seit diesem Wochenende sind endlich die neuen Folgen der sechsten Staffel abrufbar. Ein guter Grund, um sich mit Schauspielerin Danielle Brooks, die die Rolle der Tasha "Taystee" Jefferson verkörpert, zu unterhalten.

Danielle Brooks, was hat Sie beim Lesen der Drehbücher zur sechsten Staffel am meisten bewegt?

Ich war sehr nervös, wie es nach dem dramatischen Ende der fünften Staffel für Taystee ausgehen würde. Ich habe um ihr Leben gefürchtet. Mich haben einige der Menschen enttäuscht, die Taystee als ihre Familie ansieht. Jetzt erzählt jede Seite eine eigene Geschichte, jeder hat seine eigene Version von der Wahrheit. Die Leute folgen ihrer eigenen Agenda, obwohl man ihnen genug Herz zugetraut hatte, um die Wahrheit zu sagen. Wir sehen in dieser Staffel, wie die Wahrheit persönlichen Begierden geopfert wird. Taystee befindet sich in einem immerwährenden Kampf. Sie setzt sich für ihre Mithäftlinge ein und scheitert. Sie kämpft für eine Reform der Haftanstalten und der Justiz. Auch das bringt nichts. Nun steht sie vor der Frage, wie sie für sich selbst kämpfen kann. Wie kann jemand weiter nach vorne schauen und nicht aufgeben, wenn es nichts mehr zu geben scheint, für dass sich der Kampf lohnt?

In Staffel fünf ging es noch darum, sich zusammenzuschließen.

Ja. Man wollte sich verbünden und eine Schwesternschaft formen. Die Frauen kamen zusammen, um sich für die gemeinsamen Interessen einzusetzen. Sie hatten das Gefühl, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Aber dann zeigen die Menschen doch wieder ihr wahres Gesicht. Das ist zutiefst menschlich. Wir sind so. Und das nervt.

Haben Sie mittlerweile genug Einfluss, um den Autoren Vorschläge zu machen, was Ihre Figur betrifft?

Nein. Manchmal möchte ich sagen: "Taystee, was machst Du da nur? Warum tust Du das? Das ist keine gute Entscheidung, es gibt bessere Wege, um dieses Problem zu lösen." Aber das geht nicht. Ihre Sprache ist vor allem am Anfang ziemlich derb. Sie sagt, was immer ihr in den Sinn kommt. Sie unterscheidet sich sehr von mir selbst. Manchmal möchte man als die Person einschreiten, die den Charakter spielt, und sagen: "Geh' nach links, nicht nach rechts!" Diese Figuren sind Kriminelle. So werden sie gesehen. Die meiste Zeit über werden sie als Bösewichte abgestempelt. Deine Aufgabe als Schauspielerin ist es, die Humanität in ihnen aufzuspüren und herauszufinden, warum sie so handeln, wie sie handeln. Mir gefällt das sehr viel besser als die Verkörperung eines perfekten Charakters. Die Autoren sind höllisch schlau. Wir können mittlerweile nachvollziehen, warum eine Figur so ist, wie sie ist. Die eine ist psychisch krank, die andere musste ums Überleben kämpfen oder das Essen für ihr Kind auftreiben. Alles, was Taystee immer wollte, war eine Familie. Es gibt so viele verschiedene Gründe, die die einzelnen Charaktere dorthin geführt haben, wo sie heute sind. Eines der Hauptanliegen der Show ist es, den Menschen zu zeigen, dass alle an das selbe glauben. Wir gleichen uns mehr, als dass wir uns unterscheiden. Die Gesellschaft, in der ich lebe, hat da freilich andere Ansichten.

Inwiefern?

Es ist eine Gesellschaft, in der man uns ohne Unterlass vorführen will, wie unterschiedlich wir sind. Und man will diese verborgene Agenda der ganzen Welt aufdrücken. Man versucht die Gesundheitsvorsorge für Frauen loszuwerden. Oder schauen Sie, wie das "Immigration and Customs Enforcement" mit den Immigranten verfährt. Und dann dieses ständige Wiederholen, dass wir Menschen nicht gleich sind. Es erlaubt den Leuten an der Macht, die Welt nach ihren Vorstellungen zu strukturieren. Das Schöne an unserer Serie ist, dass die Menschen dieses Mädchen aus der Bronx kennenlernen. Sie mögen so eine Person nicht persönlich kennen, aber hier ist sie. Man sieht sie und blickt in einen Spiegel. Sie ist immer noch eine Mutter, immer noch eine Tochter, immer noch eine Frau, die dir sehr ähnlich ist.

Bekommen Sie viele Briefe von Inhaftierten?

Nein, eigentlich nicht. Ich hatte eine Zeit lang einen Brieffreund im Gefängnis. Ein Bekannter von mir wurde nach einem Vorfall für über 25 Jahre weggesperrt. Er konnte die Show zwar nicht im Fernsehen verfolgen, aber er wusste aus Magazinen, was wir machen. Manchmal sprechen mich Leute auch persönlich an und nennen mich Taystee. Das ist für einen Schauspieler etwas Wundervolles. Offenbar hat man etwas richtig gemacht und die Figur mit Wahrhaftigkeit erfüllt. Das ist ein gutes Gefühl.

Wie dachten Sie vor der Rolle von der Welt hinter Gittern?

Ich habe Familienmitglieder und Freunde, die in Haft sitzen oder schon einmal inhaftiert waren. Diese Welt hat mich immer sehr neugierig gemacht. Wir wissen ja nicht wirklich viel über sie, der Blick ins Innere bleibt uns verborgen. Ich habe mir immer schon Dokumentationen oder Serien über das Gefängnis angeschaut. Als ich die Rolle bekam, war ich hin- und hergerissen. Auf der einen Seite wollte ich sie unbedingt. Auf der anderen Seite war ich nervös. Ich befürchtete, eine stereotype Frau im Gefängnis spielen zu müssen, eine unverschämte und laute Ghettobraut. Als ich mich näher mit der Figur befasst habe, merkte ich schnell, wie intelligent sie ist. Sie hat Bücherwissen, ist aber auch streetsmart. Und sie hat ein großes Herz. Taystee ist eine Art Kompass der Serie, sie zeigt die Richtung an, auf die sich die Augen besonders fokussieren sollten.

Haben Sie in Vorbereitung Ihrer Rolle mit echten Gefangenen gesprochen?

Ich habe ein Gefängnis besucht, als ich schon in der Show war. Eine der härtesten Haftanstalten von New York. Ich habe dort mit einigen Frauen gesprochen. Eine hat mir erzählt, dass sie "Orange Is the New Black" angeschaut hat, bevor sie eingesperrt wurde. Ihr Sohn hatte ihr die Sendung empfohlen. Vielleicht könnte sie sich ja einige Tipps abschauen. Sie meinte, sie habe sich tatsächlich in der Serie wiedererkannt. Und sie schätzte die Ehrlichkeit und Wahrheit der Geschichte. Diese Aspekte waren ihr sehr wichtig. Natürlich ist unsere Serie Fiktion, aber es steckt auch eine Menge Wahrheit darin.