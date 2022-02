Die Ehefrau von Erbgroßherzog Guillaume darf sich über 38 Kerzen auf der Geburtstagstorte freuen.

Erbgroßherzogin Stéphanie feiert Geburtstag

(Sch) - Bei den meisten öffentlichen Auftritten ist sie stets an der Seite von Erbgroßherzog Guillaume: Seine Frau Stéphanie. Am 18. Februar feiert die gebürtige Belgierin nun ihren 38. Geburtstag.

Stéphanie kam am 18. Februar 1984 als Gräfin Stéphanie de Lannoy im belgischen Renaix als jüngstes von acht Geschwistern zur Welt und wuchs auf dem Familienanwesen in Anvaing in der belgischen Provinz Hennegau auf. 2002 absolvierte sie am Institut de la Vierge Fidèle in Brüssel ihr Abitur und verbrachte mit 18 Jahren ein Jahr in Moskau, wo sie an Sprachkursen sowie Kursen zu russischer Philologie und Literatur teilnahm.

um weitere Bilder zu sehen. 2020: Die frischgebackenen Eltern verlassen mit Sohn Charles wenige Tage nach der Geburt das Krankenhaus. Foto: Chris Karaba Ausflug in den Päiperleksgaart: Die Schmetterlinge hatten es Prinz Charles sichtlich angetan. Foto: LW-Archiv/Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Eine glückliche kleine Familie: Guillaume, Stéphanie und Söhnchen Charles feiern den ersten Geburtstag des Prinzen. Foto: LW-Archiv/Cour grand-ducale Mama Stéphanie bringt Söhnchen Charles den Bretzelsonndeg näher. Fotos: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue Prinz Charles erhielt zu seinem ersten Geburtstag einen Baum - die Einpflanzung übernahm sein Vater für ihn. Foto: LW-Archiv/Chris Karaba Stolze Mama: Die Erbgroßherzogin mit ihrem Sohn. Foto: © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Als Team iunterwegs: Stéphanie und Guillaume mit Söhnchen Charles, der seine eigene Rose bekam. Foto: Lëtzebuerger Rousefrënn Prinzessin Stéphanie von Luxemburg mit Söhnchen Charles. Foto: © Cour Grand-Ducale Seit dem 20. Oktober 2012 ist Stéphanie mit Erbgroßherzog Guillaume (2 v.l.) verheiratet. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv Neujahrsempfang 2020: Guillaume und Stéphanie mit Großherzog Henri und Prinzessin Alexandra. Foto: Claude Piscitelli Ein Bild für die Ewigkeit: Ein glückliches Ehepaar verlässt die Kathedrale von Luxemburg. Foto: LW-Archiv Seit 2012 ist Gräfin Stéphanie de Lannoy mit Erbgroßherzog Guillaume verheiratet. Foto: ATP 2015: Erbgroßherzogin Stephanie und Erbgroßherzog Guillaume im Gespräch mit Ni Xia Lin. Foto: Ben Majerus Stéphanie mit Großherzog Jean Foto: Cour Grand-ducale Erbgroßherzogin Stephanie bei der Enthüllung der Taufplakette für eine Lokomotive des Train 1900. Foto: Lucien Wolff Panorama.Visite Erbgroßherzogin Stéphanie beim Salon du Cercle Artistique de Luxembourg. Foto: Gerry Huberty Erbgroßherzog Guillaume wurde 2021 - ach seiner Frau Stéphanie und seinem Sohn Charles - ebenfalls Rosenpate. Foto: Guy Jallay Erbgroßherzogin Stéphanie mit Prinz Charles. Foto: Sophie Margue Das großherzogliche und das erbgroßherzogliche Paar bei der Nuit des Musées 2016. Foto: Guy Jallay Erbgrossherzog Guillaume und Prinzessin Stephanie bei der Beisetzung von Großherzog Jean. Foto: Guy Jallay Familienglück: Erbgroßherzog Guillaume, Erbgroßherzogin Stéphanie und Prinz Charles. Foto: Sophie Margue Beim Besuch des belgisches Königspaares 2019 in Luxemburg: Königin Mathilde (rechts) und Erbgroßherzogin Stéphanie. Foto: Guy Jallay

An der katholischen Universität von Leuven erhielt sie ein Diplom mit Auszeichnung in Germanistik und arbeitete nach einem Praktikum bei der Berliner Agence wallonne à l'Exportation für eine Investmentgesellschaft.

Im Oktober 2012 heiratete Stéphanie in der Kathedrale von Luxemburg Erbgroßherzog Guillaume, am 10. Mai 2020 erblickte Söhnchen Charles das Licht der Welt. Stéphanie unterstützt ihren Ehemann bei seinen Aktivitäten und begleitet ihn zu Gedenkfeiern, Firmenjubiläen und anderen Besuchen im Rahmen seiner Schirmherrschaften.

Auch sie selbst hat mehrere Schirmherrschaften inne, unter anderem über die Vereinigung „Blëtz a.s.b.l“, die Schlaganfallpatienten unterstützt. Das Thema ist der Erbgroßherzogin ein besonderes Anliegen, da beide Elternteile von Stéphanie einen Schlaganfall erlitten. Seit 2014 ist sie zudem Schirmherrin des „Scienteens Lab“, einem Forschungslaboratorium für Schüler, das vom Luxembourg Centre for Systems Biomedicine gegründet wurde.

Eine große Leidenschaft von Stéphanie sind Kunst und Handwerk. So war sie ab 2016 Vorsitzende des Verwaltungsrates der Fondation Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean und hat seit Ablauf ihres Mandats 2021 die Funktion der Ehrenpräsidentin inne. Privat interessiert sich Erbgroßherzogin vor allem für klassische Musik und Literatur, die sie gerne in Originalsprache liest – denn neben ihrer Muttersprache Französisch beherrscht Stéphanie auch Deutsch, Englisch und Luxemburgisch.

