Erbgroßherzog Guillaume schwingt mit Flüchtlingen den Kochlöffel

Der Thronfolger kochte in dieser Woche zusammen mit Flüchtlingen in der Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL).

(dme) - Erbgroßherzog Guillaume hat in dieser Woche in den Küchen der Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL) in Diekirch zusammen mit Flüchtlingen Spezialitäten aus ihren Herkunftsländern zubereitet, wie der großherzogliche Hof berichtet.

Erbgroßherzog Guillaume kochte in dieser Woche in der Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL) zusammen mit Flüchtlingen. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Auf dem Speiseplan standen Spezialitäten aus den Herkunftsländern. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Doch vor dem Vergnügen stand erst einmal die Küchenarbeit. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Erbgroßherzog Guillaume genoss den Austausch mit seinen Küchen-Kollegen und -Kolleginnen. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Nach der Arbeit gab es dann das verdiente Festmahl. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Erbgroßherzog Guillaume hatte sichtlich Spaß an der Zubereitung der Speisen. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey Der frisch gebackene Vater war sich nicht zu schade, bei allen Arbeitsschritten mitzuhelfen. Foto: Maison du Grand-Duc/Kary Barthelmey

Als Vorspeisen wurden ein afrikanischer Thunfisch-Avocado-Kokos-Salat und eine vegetarische Suppe zubereitet, als Hauptspeise kamen Attiéké (gebratener Fisch); Yétissé à la Guinea (Eintopf) und als Beilagen Injeras (eritreische Fladen) und Couscous mit Gemüse sowie Reis auf den Tisch. Den süßen Abschluss bildeten Baklavas.

Der Erbgroßherzog lobte den Mut und das Engagement der Flüchtlinge, um einen Platz in Luxemburg zu finden. Gleichzeitig dankte er der EHTL für die Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, durch welche Arbeitssuchende schnell in den Horesca-Sektor integriert werden können.

Am Samstag folgt für Guillaume bei der standesamtlichen Hochzeit seiner Schwester Prinzessin Alexandra voraussichtlich schon das nächste Festmahl.

