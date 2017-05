(vb) – Donald Trumps Leidenschaft für seichte Unterhaltung ist bekannt. Jetzt hielt er eine Rede von Studenten, die auf frappierende Weise an eine Abschlussrede aus der Filmkomödie „Natürlich blond“ erinnert.



Ein Video des US-Moderators Jimmy Fallon deckt die erstaunlichen Ähnlichkeiten auf. Eine Passage erinnert stark an die Abschlussrede in dem Film (Originaltitel: „Legally Blonde“) von 2001. Dort appelliert Reese Witherspoon als Elle Woods an ihre Studienkollegen, entschlossen, mutig und ehrlich zu sich selbst zu sein. Fast genau die gleichen Worte gibt US-Präsident Trump den Absolventen mit auf den Weg.



Tonight: Trump plagiarized his commencement speech from Elle Woods in Legally Blonde pic.twitter.com/EScE4B02F8 — Fallon Tonight (@FallonTonight) May 16, 2017

Der Fairness halber muss man sagen, dass Donald Trumps Rede viel länger als die Passage aus dem Film ist. Man kann also nicht von einem wirklichen Plagiat sprechen.