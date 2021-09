Das Testament des im April verstorbenen Prinzgemahls wurde versiegelt - nach Angaben des Gerichts zum Schutz der Würde der Queen.

Philips letzter Wille bleibt geheim - für 90 Jahre

Tom RÜDELL Das Testament des im April verstorbenen Prinzgemahls wurde gerichtlich versiegelt - nach Angaben des Gerichts zum Schutz der Würde seiner Witwe, Königin Elizabeth II.

Prinz Philip, Duke of Edinburgh, Prinzgemahl von Königin Elizabeth II. von England, starb im April 2021 im Alter von 99 Jahren. Viele Menschen nahmen weltweit Anteil an seinem Tod: Der Ehemann der Königin galt trotz oder vielleicht auch wegen seiner mitunter etwas kauzigen Art als Sympathieträger.

Während sein Tod und die Feierlichkeiten zu seinem Begräbnis also, trotz pandemiebedingter Zurückhaltung, interessiert verfolgt wurden, wird das nicht für Philips letzten Willen gelten: Das Testament des Prinzgemahls wird für 90 Jahre unter Verschluss bleiben. So hat es ein Richter am Londoner High Court entschieden und seine Entscheidung am Donnerstag verkündet. Zunächst hatte die BBC darüber berichtet.

Sir Andrew McFarlane, der dienstälteste Richter am Familiengericht, hatte nach einer Anhörung im Juli verfügt, dass das Testament versiegelt wird. Diese Möglichkeit geht auf eine Konvention aus dem Jahre 1910 zurück, Testamente von Angehörigen des britischen Königshauses können auf Wunsch geheim gehalten werden. Damit, so McFarlane, solle „die Würde der Königin und ihrer engsten Verwandten“ gewahrt bleiben.

Gängige Praxis ohne Kenntnis des Inhalts

Mit eventuellen pikanten oder auch nur besonders interessanten Inhalten des Testaments hat das übrigens nichts zu tun: Richter McFarlane kennt das Dokument nach eigenen Angaben nicht - lediglich das Datum und der Verfasser seien ihm bekannt. Die Anhörung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil sie „wahrscheinlich großes öffentliches Interesse auf sich gezogen hätte, was dem Zweck des Antrags entgegenstand.“

Sir Andrew macht das nicht zum ersten Mal: Kraft seines Amtes ist er der Verwalter von rund 30 versiegelten Testamenten aus dem Königshaus, darunter das der Königinmutter Elizabeth Bowes-Lyon ("Queen Mum, 1900 - 2002) und das von Prinzessin Margaret, Countess of Snowdon (1930 - 2002) der Schwester von Queen Elizabeth.

Eigentlich sind diese Dokumente dauerhaft versiegelt. Sir Andrew erweiterte die Regeln für das Testament von Prinz Philip aber dahingehend, dass in 90 Jahren entschieden werden könne, ob das Siegel erbrochen werden darf oder nicht - das obliege dann der Familie, ihren Rechtsvertretern und dem königlichen Archivar.

Ein Testament liegt übrigens nicht in Sir Andrews Safe: Der letzte Wille von Prinzessin Diana wurde nach ihrem Unfalltod im Jahr 1997 öffentlich. Sie vermachte den Großteil ihres Vermögens ihren beiden Söhnen William und Harry, die nach ihrem jeweiligen 25. Geburtstag über das Geld verfügen konnten.

Das Testament des Francis von Teck

Was aber war im Jahre 1910 eigentlich so bemerkenswert an bzw. in einem royalen Testament, dass danach eine Verschwiegenheitsklausel eingeführt wurde?

Karikatur von Francis von Teck aus "Vanity Fair", 1902 Foto: National Portrait Gallery London / gemeinfrei

Das erste Mitglied der königlichen Familie, dessen letzter Wille in den Safe wanderte, war Prinz Francis, genannt Frank, Joseph Leopold Fredrick von Teck, der jüngere Bruder von Queen Mary, der Gemahlin von George V. (1865 - 1936). Prinz Francis, der schon zu Lebzeiten als „schwarzes Schaf“ galt, verstarb am 22. Oktober 1910 im Alter von 40 Jahren. Und sein Testament hatte das Zeug zum veritablen Skandal.

Denn im Besitz des Prinzen befand sich ein wichtiges Familienerbstück, die sogenannten „Cambridge Emeralds“. Diese vererbte er aber nicht, wie allgemein erwartet wurde, seiner Schwester, sondern seiner Geliebten Nellie Baldock - womit er überdeutlich klar machte, was im Familienkreis bisher bekannt, aber nur zähneknirschend geduldet war: Dass er eine Beziehung zu einer zwölf Jahre älteren Frau unterhielt, die zudem verheiratet war - und im Ruf stand, bereits die Geliebte Edwards VII. gewesen zu sein.

Hätte dieses Detail den Weg an die Öffentlichkeit gefunden, wäre der Ruf von Francis' Schwester Mary, die kurz vor ihrer Krönung zur Königin stand, zumindest gefährdet gewesen. Mary entschied sich daher für die Versiegelung und schuf so einen Präzedenzfall. Von Nellie Baldock kaufte sie zudem heimlich die „Cambridge Emeralds“, rund 35 Smaragde zu einem überhöhten Preis zurück.

