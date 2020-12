Als die Römer sich zwischen dem 4. und dem 5. Jahrhundert von den britischen Inseln zurückzogen, begann dort das dunkle Zeitalter. Nur wenige Artefakte aus dieser Zeit haben bis heute überlebt.

Panorama 4

England: Römisches Mosaik aus dem dunklen Zeitalter entdeckt

Als die Römer sich zwischen dem 4. und dem 5. Jahrhundert von den britischen Inseln zurückzogen, begann dort das dunkle Zeitalter. Nur wenige Artefakte aus dieser Zeit haben bis heute überlebt.

(dpa/SC) - Zum ersten Mal haben Forscher in Großbritannien ein Mosaik aus dem 5. Jahrhundert entdeckt. Das Setzbild im englischen Chedworth belege, dass auch nach dem Abzug der Römer der romanisierte Lebensstil gehalten habe, betonten die Archäologen am Donnerstag. Bisher waren Historiker davon ausgegangen, dass im „dunklen Zeitalter“ (Dark Ages) alle römischen Städte und Villen verlassen und dem Verfall preisgegeben worden seien.

Das Mosaik in Chedworth sei der Beweis, dass der Rückgang von Kultur nach dem Ende des römischen Britannien langsamer vonstatten gegangen sei als gedacht, sagte der Archäologe Martin Papworth von der Denkmalpflegestiftung National Trust. „Die Schaffung eines neuen Raums und die Verlegung eines neuen Bodens deuten auf Wohlstand hin und dass sich die Mosaikindustrie 50 Jahre länger fortgesetzt hat als bisher bekannt.“ Es wird davon ausgegangen, dass der Raum in den Sommermonaten wahrscheinlich als Esszimmer genutzt wurde.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Ein Archäologe legt ein Mosaik frei, das bei Ausgrabungsarbeiten des National Trust an einer römischen Villa in Chedworth entdeckt wurde. National Trust/PA Media/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Archäologe legt ein Mosaik frei, das bei Ausgrabungsarbeiten des National Trust an einer römischen Villa in Chedworth entdeckt wurde. National Trust/PA Media/dpa Mehrere Archäologen legen das Mosaik sorgsam frei. National Trust/PA Media/dpa Blick auf die Ausgrabungsstelle des National Trust an der römischen Villa. National Trust/PA Media/dpa Die Ausgrabungsstelle des National Trust aus der Vogelperspektive. National Trust/PA Media/dpa

Eine Radiokohlenstoffdatierung habe ergeben, dass eine Mauer, die das Mosaik begrenzt, spätestens 424 gebaut worden sei, hieß es weiter. Das Bild selbst sei eindeutig erst danach gesetzt worden. Es handelt sich um ein kompliziertes Design mit einer Reihe von Kreisen, die alternierend mit Blumen gefüllt sind, Knoten bilden den Rand.

Ausgrabungen in Hermeskeil: Mit Schuhnägeln zum Erfolg Nur rund 30 Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt befindet sich das älteste römische Militärlager auf deutschem Boden.

Trotz seiner Komplexität sei das Mosaik bereits weitaus unausgefeilter als vergleichbare Arbeiten, die in der Chadworth Villa und in anderen römischen Siedlungen ein Jahrhundert zuvor hergestellt worden waren. Kleinere Fehler weisen auf eine graduelle Erosion der Fertigkeiten der Handwerker hin.

Bei der Villa, rund 155 Kilometer nordwestlich von London, handelt es sich um eines der größten und am besten erhaltenen römischen Häuser in Großbritannien. Rund um das nahe gelegene Cirencester, Ende des 4. Jahrhunderts die zweitgrößte römische Stadt in Britannien nach London, wurden bereits mehrere teils reich verzierte Villen entdeckt.