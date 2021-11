Ein religiös motivierter Terroranschlag, der in letzter Minute verhindert wurde, ist noch nach 416 Jahren ein fester Termin im britischen Kalender.

Panorama 3 Min.

"Gunpowder Plot"

England feiert den gescheiterten Terroristen Guy Fawkes

Tom RÜDELL Ein religiös motivierter Terroranschlag, der in letzter Minute verhindert wurde, ist noch nach 416 Jahren ein fester Termin im britischen Kalender: die "Guy Fawkes Night".

Es wäre einer der größten Terroranschläge der Menschheitsgeschichte gewesen. Denn die religiös motivierte Verschwörergruppe, heute würde man sie Terrorzelle nennen, machte keine Kompromisse: Die britische Königsfamilie, nahezu alle Parlamentsmitglieder, alle anglikanischen Bischöfe und einen Großteil des Hochadels wollten sie umbringen. Und dabei beide Kammern des britischen Parlaments, das Ober- und Unterhaus in Westminster, zerstören.

Die Rede ist natürlich vom „Gunpowder Plot“, zu deutsch der „Pulververschwörung“. Am 5. November 1605 wollte eine Gruppe britischer Katholiken um Robert Catesby und den später namensgebenden Guy (auch: Guido) Fawkes diesen gigantischen Sprengstoffanschlag verüben - pünktlich zur Parlamentseröffnung, bei der alle potenziellen Opfer in Westminster versammelt sein würden. Dazu hatten sie Fässer mit rund 2,5 Tonnen Schwarzpulver im Keller des Parlamentsgebäudes deponiert - genug, so eine spätere Berechnung, um im Umkreis von gut 40 Metern jedes Haus zu zerstören.

Rache an König James I.

Das Motiv: Rache an König James I., der bei seiner Thronbesteigung im Jahr 1603 von seiner Vorgängerin Elizabeth I. eine rigide anti-katholische Politik übernommen hatte. Katholiken waren eine marginalisierte Minderheit im protestantischen England des frühen 17. Jahrhunderts, nur noch ein Prozent der Bevölkerung war katholisch. Und diese wenigen Katholiken galten als Staatsfeinde: Wer dabei erwischt wurde, die heilige Messe zu feiern, musste mit dem Schlimmsten rechnen - was im Gegenzug zu einer politischen Radikalisierung des verbliebenen katholischen Milieus führte.

Londoner Tradition: Ein Weinfass für den Konstabler Touristen in London konnten an diesem Montag Zeuge einer raren Tradition werden: Die HMS Enterprise der Royal Navy lieferte "The Constable's Dues" am Tower ab.

Mit dem extremen Mittel einer riesigen Explosion wollten die insgesamt rund 15 katholischen Terroristen diese Zustände ändern. Doch der Plan flog auf - der katholische Lord Monteagle war kurz vorher per Brief gewarnt worden, der Veranstaltung besser fernzubleiben. Dieses Schreiben landete bei den Behörden, die nun ihren bereits bestehenden Verdacht gegen Fawkes und seine Komplizen bestätigt sahen.

Friedensrichter Thomas Knyvet eilte am Morgen des 5. November in den Keller von Westminster Palace und erwischte dort den Sprengstoffspezialisten Fawkes in flagranti - mitsamt dem Schwarzpulver. Fawkes gestand unter der Folter und verriet auch seine Mitverschwörer. Allesamt wurden gefangen genommen, vier starben bei der Verhaftung, der Rest, darunter Fawkes, wurde hingerichtet - zum Teil öffentlich erhängt, ausgeweidet und gevierteilt.

Guy Fawkes und sein Erbe

Im Erfolgsfall hätten Fawkes und Co. also ein Massaker angerichtet - mit langfristigen Folgen für England und Europa, über die nur zu spekulieren ist. Durch das Scheitern ihres Plans erwiesen sie ihrer Sache jedenfalls einen Bärendienst, die „Wiedereingliederung“ der Katholiken in die englische Gesellschaft ging nun noch schleppender voran, erst 1850 gab es in England wieder eine katholische Kirche mit entsprechenden Ämtern und offiziellen Würdenträgern.

Foto: AFP

Den vereitelten Plan feiern seitdem dagegen die Anglikaner: „Guy Fawkes Day“ oder „Bonfire Night“ nennt sich die Veranstaltung, bei der landesweit am 5. November Freudenfeuer entfacht und Feuerwerke gezündet werden. Dazu werden Fawkes-Puppen aus Stroh oder sonstigen brennbaren Materialien in die Flammen geworfen.

Philips letzter Wille bleibt geheim - für 90 Jahre Das Testament des im April verstorbenen Prinzgemahls wurde versiegelt - nach Angaben des Gerichts zum Schutz der Würde der Queen.

Fawkes und sein missglücktes Attentat sind so seit Jahrhunderten Teil der britischen Popkultur. Die erste Zeile des zeitgenössischen königstreuen Gedichts „Remember, remember the fifth of November“ wurde ebenso zum geflügelten Wort wie das gehässige Sprichwort von Fawkes als einzigem Menschen, „der jemals mit ehrlichen Absichten ein Parlament betreten habe“. Diese Verklärung Fawkes' als kritischen Geist gegen die Obrigkeit liegt wohl auch der Popularität seiner Person bei diversen Protestbewegungen weltweit zugrunde: Anonymous, Occupy und einige mehr bedienten sich in den vergangenen Jahren der „Fawkes-Maske“ als Symbol.

Ein wenig konkreter aus der Geschichte gelernt hat zumindest die britische Politik: Zur feierlichen Parlamentseröffnung gehört seit dem „Gunpowder Plot“ eine zeremonielle Durchsuchung der Kellerräume durch die „Yeomen of the Guard“, die Leibwachen des jeweiligen Monarchen.

Remember, remember the fifth of November,

gunpowder, treason and plot,

I know of no reason why gunpowder treason

should ever be forgot.

Guy Fawkes, Guy Fawkes,’twas his intent

to blow up the King and the Parliament.

Three score barrels of powder below,

Poor old England to overthrow:

By God’s providence he was catch’d

With a dark lantern and burning match.

Holloa boys, holloa boys, make the bells ring.

Holloa boys, holloa boys, God save the King!

Hip hip hoorah!

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.