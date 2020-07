Die Inhaberin des Hotels im Süden des Schwarzwaldes wehrt sich gegen Vorwürfe auf Facebook. Es gelte die Gäste sowie 140 Mitarbeiter zu schützen.

Elztalhotel: "Gäste aus Luxemburg sind willkommen"

Die Inhaberin des Hotels im Süden des Schwarzwaldes wehrt sich gegen Vorwürfe auf Facebook. Es gelte die Gäste sowie 140 Mitarbeiter zu schützen.

(dho) - Ulrike Tischer, die Inhaberin des Elztalhotel, ist aufgebracht: „Was da im Moment passiert ist geschäftsschädigend. Ich bin sehr froh mich rechtfertigen zu dürfen“.

Seit ein paar Tagen kursiert nämlich in den sozialen Netzwerken die Nachricht, in dem im Schwarzwald gelegenen Elztalhotel seien Menschen aus Luxemburg keine willkommenen Gäste mehr. Dies nachdem das deutsche Robert Koch Institut Luxemburg als Risikogebiet eingestuft hatte.

„Unser Hotel war zwölf Wochen geschlossen, 140 Mitarbeiter mussten in Kurzzeitarbeit. Es war ein Alptraum. Wir haben eine sehr schwere Zeit hinter uns“, erklärt Ulrike Tischer. „Zurzeit herrscht eine große Unsicherheit. Heute gilt nicht mehr was gestern noch gegolten hat. Doch wir müssen unsere Gäste und Mitarbeiter bestmöglich schützen und versuchen daher umzusetzen was kommuniziert wird. Was wenn sich eine Person im Hotel infiziert, weil wir die Verordnungen nicht befolgt haben?“, fragt die Inhaberin.

Aus diesem Grund seien in der Tat in der vergangenen Woche Reservierungen von Urlaubern aus Luxemburg abgesagt worden. Das habe aber sicherlich nichts mit der Nationalität der Gäste zu tun. Auch für Personen aus Gütersloh sei dies beschlossen worden, da die Stadt in Nordrhein-Westfalen als Infektionsherd gilt.

Nachdem aber bekannt wurde, dass Gäste die einen negativen Covid-19-Test vorlegen, der nicht älter als zwei Tage ist, einreisen dürfen, wurden keine der künftigen Buchungen mehr annulliert. Seit dieser Woche sei demnach kein Urlauber aus Luxemburg mehr abgewiesen worden.

Die Gäste aus dem Großherzogtum machen fünf bis zehn Prozent der Besucher des Hotels in Deutschland aus. Und so betont Ulrike Tischer noch einmal mit Nachdruck: „Gäste aus Luxemburg sind willkommen. Auch weiterhin“.

