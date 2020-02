Elyas M'Barek: „Ich sollte öfter die Klappe halten“

Schauspielstar Elyas M’Barek spricht im Interview über seinen neuen Film „Nightlife“, Berliner Bars, beste Buddies und Babys.

Deutschlands beliebtester Schauspieler – der in Wirklichkeit Austro-Tunesier ist und in München aufwuchs – sucht die Liebe seines Lebens und will endlich häuslich werden. Das Ganze natürlich leider nur im Kino. Oder? Die Wahrheit kennt nur Elyas M'Barek, der dem „Luxemburger Wort“ Rede und Antwort stand. Er sprach unter anderem über den Film „Nightlife“, der derzeit auch seine Fans in Luxemburg ins Kino lockt.

Elyas M'Barek, wie wichtig sind Ihnen Männerfreundschaften? Haben Sie einen besten Freund? ...