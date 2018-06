Elvis just left the airplane...

Wer sich immer schon den Privatjet des "King" in den Garten stellen wollte, der sollte jetzt zuschlagen: einer von drei Jets, die Elvis Presley zu Lebzeiten anschaffte, steht derzeit zum Verkauf.

Wer sich immer schon den Privatjet des "King" in den Garten stellen wollte, der sollte jetzt zuschlagen: einer von drei Jets, die Elvis Presley zu Lebzeiten anschaffte, steht derzeit zum Verkauf.

(mth) - Der Jet wurde exklusiv nach den Wünschen des "King" eingerichtet, komplett mit extra breiten roten Plüschsitzen, Röhrenfernseher, Hifi-Anlage, Mikrowelle und Marmor-Waschbecken mit vergoldeten Wasserhähnen. Trotzdem fand sich bisher kein Bieter für das gute Stück, das derzeit auf der Auktionsplattform "Ironplanet" zum Verkauf steht.

Der mittlerweile flugunfähige 1962er Lockheed Jetstar war nur eines von drei Flugzeugen, die Elvis Presley zu Lebzeiten anschaffte. 30 Jahre lang stand er in der Wüste auf einem verlassenen Flugfeld in Roswell, New Mexico - passenderweise jener Ort, der vor allem Ufo-Gläubigen und Verschwörungstheoretikern ein Begriff sein dürfte, da dort angeblich 1947 ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt sein soll.

Der Jet war 2017 bereits verkauft worden, doch stieß er auch damals nicht auf viel Interesse. Statt der geschätzten zwei bis drei Millionen Dollar brachte die fliegende VIP-Lounge ledglich kümmerliche 430.000 Dollar (rund 368445 Euro). Die Auktion läuft noch bis Ende Juli.