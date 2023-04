Die österreichische Schauspielerin über ihr unverhofftes Comeback als Veterinärmedizinerin in „Tierärztin Dr. Mertens“, angriffslustige Äffchen und beruflichen Druck.

„Tierärztin Dr. Mertens“

Elisabeth Lanz: Die Frau, der die Tiere vertrauen

Egal, ob ein Elefant Zahnweh hat oder ein Löwe Haarausfall: Tierärztin Dr. Mertens ist als Retterin in der Not stets zur Stelle. Vom 11. April an zeigt die ARD neue Folgen der Familienserie mit Elisabeth Lanz als Leipziger Veterinärmedizinerin – dabei war das Aus von „Tierärztin Dr. Mertens“ eigentlich schon beschlossene Sache. Weil die Zuschauerzahlen zuletzt aber so gut waren, geht der Dauerbrenner nun doch in eine neue Runde: Das Erste zeigt immer dienstags um 20.15 Uhr insgesamt 13 neue Folgen des 2006 gestarteten Formats.



Elisabeth Lanz, eigentlich war das Aus der Familienserie „Tierärztin Dr. Mertens“ schon beschlossen, aber jetzt gibt es wegen der guten Zuschauerzahlen doch eine Fortsetzung. Freuen Sie sich darüber?

Ich freue mich natürlich über diese Anerkennung, die deutlich zum Ausdruck gebrachte Beliebtheit bei den Fans. Aber ich musste schon ein bisschen darüber nachdenken, ob ich das machen soll. Es ist ein riesengroßes Geschenk, so eine Hauptrolle fortsetzen zu dürfen, aber alle schönen Dinge haben einen Pferdefuß.

Was meinen Sie damit?

Ich musste einige Weichen komplett neu stellen, denn ich hatte schon anders geplant, und auch meine Familie musste sich erst wieder darauf einstellen, dass ich ein ganzes Jahr weggebucht bin. Das ist ja nicht so leicht, da bleibt auch innerfamiliär immer irgendwas auf der Strecke. Aber allzu lange hat es letztlich nicht gedauert, bis die Freude dann überwog.

Ich gehöre zu den Katzen-Menschen. Bald kommt wahrscheinlich noch ein Hund dazu.

Was macht Ihnen bei den Dreharbeiten am meisten Spaß?

Wenn ich wirklich direkt am Tier zu tun habe und das Tier auch lebhaft mitmacht. Es gibt ja Tiere, die einfach nur stoisch vor sich hinschauen, aber wenn es mir gelingt, mit dem Tier zu kommunizieren und das auch in die Szene einbauen kann, das macht mir Freude.

Gab es eine kuriose Begebenheit, an die Sie sich erinnern?

Ich hatte eine nette Begegnung mit einem kleinen Äffchen, das mich auch in meinen Daumen gezwickt hat. Das war halb so schlimm, aber das Äffchen ließ sich nicht so auf dem Behandlungstisch untersuchen, wie wir uns das gewünscht hätten, und wir konnten es auch nicht so aus dem Käfig heben, wie das im Drehbuch stand. Stattdessen ist es mir gleich auf den Kopf gehüpft und hat ordentlich meine Frisur durchwühlt. Dann wurde es von meiner Kollegin auf meinem Kopf untersucht, wo das Tier es sich gemütlich gemacht hatte.

Muss man bei der Arbeit mit Tieren oft improvisieren?

Man muss auch mal warten können, geplante Szenen vorziehen oder nach hinten legen. Wir stellen uns alle auf die Tiere ein, die müssen nicht auf den Punkt funktionieren, wie wir sie brauchen, sondern wir richten uns nach den Tieren.

Schlendern Sie auch privat regelmäßig durch den Zoo in Leipzig, wo ein großer Teil der Serie gedreht wird?

Ich war mit meiner Tochter schon öfter im Zoo, wenn ich nicht gedreht habe, weil ich aufgrund der Kontakte natürlich einen viel näheren Zugang zu vielen Tieren habe, ich kenne ja auch viele der Pfleger. Von diesem Privileg habe ich vor allem im letzten Sommer Gebrauch gemacht, als im Leipziger Zoo ein Elefantenbaby geboren wurde. Da durften meine Tochter und ich ganz nah an das Baby, das war schon süß, den kleinen Elefanten zu beobachten, der noch keine gerade Linie laufen konnte und über den eigenen Rüssel gestolpert ist.

In vielen Haushalten leben Haustiere. Katzen oder Hunde – zu welcher Fraktion gehören Sie?

Ich gehöre zu den Katzen-Menschen. Gerade während wir telefonieren liegt meine Katze neben mir und räkelt sich in der Sonne, allein der Anblick entspannt mich schon. Bald kommt wahrscheinlich noch ein Hund dazu. Es wächst und wächst. (lacht) Ich habe irgendwann angefangen, einer Freundin morgens im Stall zu helfen. Dann hat sie gesagt: Setzt dich mal aufs Pferd, und inzwischen habe ich fürs Reiten Feuer gefangen.

Mit Tieren muss man ab und zu zum Tierarzt. Werden Sie da als Fernseh-Veterinärin erkannt?

Ja, das ist sehr nett und kollegial. Ich frage auch immer viel und werde von unserem Tierarzt oft eingeladen, bei Operationen dabei zu sein. Das habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht, in erster Linie war ich bei Kastrationen oder Sterilisationen dabei, weil das die häufigsten Eingriffe sind.

Wenn die aktuelle Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“ wieder so erfolgreich ist, stehen Sie dann für weitere Folgen zur Verfügung?

Ich brauche jetzt erstmal Zeit für andere Projekte und eine Pause, und auch meine Familie braucht Zeit. Aber wenn das Publikum uns weiter treu bleibt, bin ich im nächsten Jahr sicher wieder fit genug für die Tierärztin. 13 Folgen sind ja immer ein unglaublicher Kraftakt für mich. Zum Glück habe ich einen Leibarzt, wenn ich das so formulieren darf, der mich schon seit vielen Jahren begleitet und mir unglaublich viel Wissen und Kraft zur Verfügung gestellt hat.

Ich halte mich an der Überzeugung fest, dass es einen Grund für meine Existenz gibt.

Sie haben mal gesagt, dass Sie zwischen Dreharbeiten bei Tätigkeiten wie Putzen und Brotbacken entspannen …

Ja, ich versuche, aktiv eine gewisse Stille in mir zu erzeugen. Brotbacken, Putzen, Bügeln hilft mir dabei manchmal. Das sind einfache Tätigkeiten, die den Geist nicht beanspruchen, aber ihn doch so weit beschäftigen, dass die Gedanken nicht einfach Achterbahn fahren. Das tut mir gut.

In den neuen Folgen ist Dr. Mertens nicht mehr im Zoo angestellt, sondern freiberuflich tätig, was viele Probleme mit sich bringt. Wie gehen Sie selber mit dem Druck um, Freiberuflerin zu sein?

In Zeiten wie diesen ist dieser Druck natürlich groß. Aber ich habe ein gewisses Gottvertrauen. Ich halte mich an der Überzeugung fest, dass es einen Grund für meine Existenz gibt. Solange ich nicht egoistisch unterwegs bin, sondern der Aufgabe zu Diensten bin, die ich im Leben habe, hat der liebe Gott ein schützendes Auge auf mich und die Dinge werden ihren Weg gehen.

Zur Person Elisabeth Lanz (51) wurde durch Auftritte in Unterhaltungsformaten wie „Klinik unter Palmen“ und „Samt und Seide“ populär. Zum ganz großen Durchbruch verhalf ihr aber erst die Rolle als Tierärztin Dr. Mertens. Die gebürtige Grazerin wuchs mit ihrer Familie in einem SOS-Kinderdorf auf, das von ihrem Vater geleitet wurde. Elisabeth Lanz lebt mit ihrem Mann und ihrer gemeinsamen Tochter in einem Dorf vor den Toren von München.





