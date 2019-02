Jede Menge Eis, große Temperaturunterschiede und schwerer Sturm: Diese Faktoren sorgen am Eriesee zwischen Kanada und den USA für meterhohe Eismauern und spektakuläre Videobilder.

Eistsunami wälzt auf Ufer des Eriesees zu

Stellenweise stapelten sich die Eiswände bis zu zwölf Meter hoch und fraßen sich bis zu 50 Meter landwärts. Schwerer Sturm hatte im kanadischen Niagara Falls tonnenweise Eisschollen vom Eriesee ans Ufer getrieben. Aufgrund des Phänomens waren im Nordosten der USA zeitweise 625.000 Menschen ohne Strom.

(SOP) - Eine Wand aus großen Eisbrocken, über die immer mehr Eisschollen nachrollen. Und so wird die Eismauer immer weiter weiter Richtung Straße geschoben.

Die Polizei des Staatsparks der Niagara Fälle hat am Ufer des Eriesees, durch den die Grenze zwischen den USA und Kanada verläuft, ein besonderes und nicht ungefährliches Wetterphänomen festgehalten: Eis-Tsunamis, die vom Wasser auf Land getrieben werden.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx — Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) February 24, 2019

Das Wetterereignis traf am Wochenende die Region der Großen Seen, in der seit Wochen starke Kälte vorherrscht. Vor allem am Eriesee wurden spektakuläre Aufnahmen gemacht.



625.000 Menschen ohne Strom

Nach Berichten des US-amerikanischen Fernsehsenders "CNN" waren die Eiswände am viertgrößten der fünf Großen Seen stellenweise bis zu zwölf Meter hoch und hatten sich bis zu 50 Meter landeinwärts gefressen, wo sie Bäume und Laternen beschädigten.

Aufgrund des schweren Sturms wurde auch das Elektrizitätsnetz beschädigt, wodurch laut "CNN" 625.000 Menschen in der Region der Großen Seen und im Nordosten zeitweise ohne Strom waren.

Am Greater Buffalo International Airport an der US-amerikanischen Seeseite wurden am Sonntag Windstärken von 100 Kilometer pro Stunde gemessen. Einer der Höhepunkte wurde allerdings nahe der Niagara Fälle erreicht. Dort fegte der Wind auch am Montag noch mit knapp 120 Kilometer pro Stunde als Orkan über das Land.



Kanadische Beamte sperrten aufgrund der Eisschübe im kanadischen Fort Erie am Niagara River Straßen. Südlich von Buffalo wurde eine freiwillige Evakuierung der seenahen Siedlung Hoover Beach ausgerufen.

Frühlingshaftes Wetterphänomen

Eisschübe oder Eis-Tsunamis treten am häufigsten im Frühjahr vor, wenn Eisschollen auf dem Wasser anfangen zu tauen und von Strömungen Richtung Land getrieben. Kommen dann als weiterer Faktor starke Winde hinzu, die auf ein sanft ansteigendes Ufer treffen, sind laut „Smithsonian.com“ die besten Voraussetzungen für Eisschübe gegeben.

Beim Kontakt mit dem Ufer stauen sich die Schollen auf- oder hintereinander auf, wodurch sich zerstörerische Kräfte entwickeln können. Das Phänomen ist auch aus Europa bekannt.