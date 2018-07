Prinz Sébastien wurde in dieser Woche eine besondere Ehre zuteil: Er nahm an der "Changing of the Guard"-Zeremonie vor dem Buckingham-Palast teil.

Einsatz in England

Prinz Sébastien wurde in dieser Woche eine besondere Ehre zuteil: Er nahm an der "Changing of the Guard"-Zeremonie vor dem Buckingham-Palast teil.

(LW) - Prinz Sébastien, der jüngste Sohn des großherzoglichen Paares, befindet sich derzeit im Dienste des Militärs: Nach einer Ausbildung an der berühmten Royal Military Academy of Sandhurst wurde er im September 2017 als Offizier der Luxemburger Armee vereidigt. Seitdem steht er einem Zug der Irish Guards vor, dem Regiment der britischen Armee, in dem auch schon sein Großvater, Großherzog Jean, während des 2. Weltkriegs diente.



Prince Sebastien participated in the Changing of the Guard Ceremony at Buckingham Palace as flag-bearer of the 1st Batallion Irish Guards. His parents, the Grand Duke and the Grand Duchess, attended the ceremony. Copyright: Cour grand-ducale /Collection privée #BuckinghamPalace pic.twitter.com/00uCIDgubG — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) 19 July 2018

Am Mittwoch nun ein weiterer Höhepunkt seiner militärischen Karriere: Prinz Sébastien nahm in seiner Rolle als Fahnenträger des 1. Bataillons der Irish Guards an der "Changing of the Guard"-Zeremonie vor dem Buckingham-Palast teil, bei der er auch die bekannte Bärenfellmütze trug. Seine Eltern, Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, ließen sich das Schauspiel natürlich nicht entgehen.

Prince Sebastien participated in the Changing of the Guard Ceremony at Buckingham Palace as flag-bearer of the 1st Batallion Irish Guards. His parents, the Grand Duke and the Grand Duchess, attended the ceremony.

Copyright: Cour grand-ducale / Collection privée #BuckinghamPalace pic.twitter.com/AavT53K5jX — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) 19 July 2018