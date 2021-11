Der Conseil National des Femmes du Luxembourg lädt zu zahlreichen Veranstaltungen ein - auch der Großherzog und seine Frau sind mit dabei.

Orange Week

Einsatz gegen Gewalt an Frauen

(Sch) - „ Orangez votre monde“: Unter diesem Motto wollen die Verantwortlichen des Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL) auf das Problem der Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen und haben dazu in der „Orange Week“ zahlreiche Veranstaltungen geplant. Die Aktionen finden vom 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, statt.

Großherzogin Maria Teresa Foto: claude piscitelli

Eröffnet wurde die „Orange Week“ bereits am Samstag, dem 20. November, mit einem Solidaritätsmarsch in Esch/Alzette. Mit dabei waren auch Großherzog Henri und seine Frau, Großherzogin Maria Teresa. Letztere setzt sich bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder gegen Gewalt ein. So wurde sie erst kürzlich von den Vereinten Nationen als „Championne de la Lutte contre les Violences Sexuelles liées aux Conflits“ geehrt.

Präsenz in sozialen Medien

Die „Orange Week“ findet in Luxemburg bereits zum fünften Mal statt. Ins Leben gerufen wurde die Aktionswoche 2008 vom Generalsekretär der Vereinten Nationen im Rahmen des Projekts „UNiTE“. Ziel ist es, die Gesellschaft für das Problem der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu sensibilisieren, um der sexistischen Gewalt ein Ende zu setzen.

Foto: claude piscitelli

Für den Zeitraum der Aktionswoche sind alle Interessierten dazu eingeladen, das Thema auch in den sozialen Medien präsenter zu machen. So ruft die CNFL etwa dazu auf, Selfies mit dem Regenschirm der Kampagne oder einem anderen orangefarbenen Gegenstand zu posten und zum Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen aufzurufen.

Weitere Informationen über die Aktionswoche sowie eine Übersicht über die Veranstaltungen gibt es unter www.cnfl.lu.

