Anlässlich des niederländischen Nationalfeiertages wurde Kronprinzessin Catharina-Amalia in den sozialen Medien von zahlreichen Niederländern kritisiert.

„Einfach zu dick“

von Helmut Hetzel

Sie nahmen wieder ein Bad in der Menge: König Willem-Alexander, Königin Máxima der Niederlande und ihre drei Töchter, die Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane waren am Nationalfeiertag, dem ",Koningsdag‘" am 27. April für das Volks erneut die Royal Family zum Anfassen. Diesmal in Groningen. Alles war wie jedes Jahr live im Fernsehen zu verfolgen. Und der Outfit von Königin Máxima war wie zu erwarten Tagesgespräch. Sie war ganz in Rot gekleidet, trug eine rote Baskenmütze und rote Pumps – alles vom belgischen Modehaus Natan entworfen und gestylt. Auch ihre älteste Tochter, Kronprinzessin Catharina-Amalia, 14 Jahre jung, trug ein orangefarbenes Natan-Kostüm mit Rautenmuster.

Anonyme Verletzungen

Aber nicht nur das Outfit der Prinzessin wurde zum Tagesgespräch. Denn die Thronfolgerin des Königs, dessen Amtseinführung heute vor fünf Jahren stattfand, wirkte trotz des Designer-Kostüms in vieler Augen etwas mollig. Zahlreiche Niederländer mokierten sich darüber. Manche schrieben in den sozialen Medien sogar bissige, ja verletzende Kommentare über das Aussehen der Kronprinzessin. Anonym versteht sich. Denn in Holland will kaum jemand das Königshaus oder gar Mitglieder der königlichen Familie öffentlich kritisieren. Das ist "not done".

Doch in der Anonymität der sozialen Medien läuft die Königshauskritik auf Hochtouren: "Kann sich die königliche Familie keine Diätistin leisten?" ist dort zu lesen. Von "Hamster-Wangen" ist die Rede. Manche entdecken sogar schon "ein Doppelkinn" bei Amalia, wie sie ihre Landsleute unter Weglassung des Erstnamens nennen. Kurz: Viele Niederländer finden die Kronprinzessin "einfach zu dick" und halten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.

Verteidigung von Seiten der Presse

Das "Amalia-Bashing" in den sozialen Medien löste nun eine heftige und kritische Reaktion in den Printmedien aus. "Die Amalia-Twitterer sollten sich zu Tode schämen", schreibt Kolumnistin Angela de Jong im "Algemeen Dagblad", der zweitgrößten Tageszeitung der Niederlande. Die Journalistin rechnet mit den Amalia-Kritikern, die deren Übergewicht anprangern, gnadenlos ab.

"Es scheint, dass viele Menschen ein Vergnügen daran finden und darin wetteifern, eine 14-Jährige, die sich nun in einer wohl sehr sensiblen Lebensphase befindet, so hart wegen ihres Aussehens zu attackieren. Sie sollten sich zu Tode schämen." Sie hoffe, dass Amalia einen schönen Traum hat: "Anno 2040, wenn sie Königin der Niederlande ist, lässt sie alle ihre heutigen Kritikaster, wenn sie dann noch leben, an den Pranger stellen und mit Eiern bewerfen."