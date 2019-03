Am kommenden Sonntag ist wieder „Bretzelsonndeg“. Wie die Tradition es will, schenken Männer ihrer Liebsten an diesem Tag eine Brezel.

Panorama 7

Eine süße Angelegenheit

Jean-Paul SCHNEIDER Am kommenden Sonntag ist wieder „Bretzelsonndeg“. Wie die Tradition es will, schenken Männer ihrer Liebsten an diesem Tag eine Brezel.

Dieser süße Brauch hat in Luxemburg eine lange Tradition, und er kommt von Herzen. Er besteht darin, dass ein Mann einer Frau, auf die er ein Auge geworfen hat, eine Brezel schenkt.



Bei gegenseitigem Interesse revanchiert sich die Angebetete an Ostern mit einem Osterei.



Handelt es sich um ein Schaltjahr, ist der Ritus genau umgekehrt: das Mädchen schenkt dem Jungen eine Brezel und, um ihre Zuneigung zu erwidern, offeriert dieser der Holden dann am Osterfest das berühmte Osterei.

Bereits zum 33. Mal hat die „Fédération des patrons boulangers-pâtissiers du Grand-Duché de Luxembourg“ zu Ehren der Brezel einen Umzug in Luxemburg-Stadt organisiert, wo unter anderen Regierungsmitglieder und Mitglieder des hauptstädtischen Schöffenrats sowie Passanten in der Grand-rue eines der leckeren Exemplare erhielten. Überreichen durfte das Süßgebäck die diesjährige Brezelkönigin.

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war der Brauch vor allem in den Dörfern entlang der Mosel und Sauer verbreitet, heute bekommt man Land ein Land aus Brezeln zu kaufen.

Früher gab es im Land auch noch die Sitte, dass ein Paar, das im Laufe des Vorjahres geheiratet hatte, all jenen, die bei der Hochzeitsfeier ein Stück des Strumpfbandes der Braut ergattert hatten, an diesem Tag Brezeln, "Faaschtebounen" genannt, schenken musste.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren