"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Danielle startete am Montagaben endlich in die Hofwoche. Im Hunsrück angekommen, hagelte es gleich Komplimente - allerdings nicht von Rinderzüchter Christian.

Eine "Schnecke" aus Luxemburg

Bereits zwei Wochen ist es her, dass die RTL-Zuschauer am Bildschirm verfolgen konnten, wie "Bauer sucht Frau"-Kandidat Guy Arend (45) aus dem Ösling seine Auserwählte Kathrin (48) bereits am ersten gemeinsamen Tag mit seinem Auftreten vergraulte. Nun gab mit Danielle die die zweite Kandidatin aus Luxemburg ihr Hofwochen-Debüt in der aktuellen Staffel der beliebten Liebesshow. Ob es für die 51-Jährige Hausfrau besser laufen sollte?

Bauer Christian und seiner Auserwählten Danielle bereitete die gemeinsame Zeit großen Spaß. Foto: MG RTL D.

Nachdem Rinderzüchter Christian (56) seine Herzensdame mit einem Oldtimer-Trecker von der Bushaltestelle abgeholt hatte, lernte die Luxemburgerin auch gleich ihren Schwiegervater in spe kennen. Der 96-jährige Karl zeigte sich begeistert von der Wahl seines Sohnes. „Du siehst ja gut aus. Da hat er aber eine Schnecke dabei“, lautete sein Urteil. Ihre Hoftauglichkeit konnte die Luxemburgerin dann auch gleich auf der Weide unter Beweis stellen. „Ich bin bei dir. Da passiert nichts“, beruhigte Bauer Christian Danielle, als diese sich nur ängstlich den Rindern näherte. „Christian an meiner Seite zu haben war schön", so ihr vielversprechendes Resümee.



So geht Kühehüten im Hunsrück: Christian und Danielle beobachteten die Rinderherde vom Wohnzimmerfenster aus. Foto: MG RTL D.

Derweil gab es auch ein Wiedersehen mit Profi-Tennisspielerin Tayisiya, die vergangene Woche beim ITF-Hallenturnier in Petingen aufschlug. Die 21-Jährige führte Jungbauer Matthias (23) in die Geheimnisse ihres Sportes ein. „Ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der keine Sportsachen hat", amüsierte sich die Athletin, bevor sie lobend hinzufügte: „Ich fand es süß, dass er es probiert hat und sich so angestrengt hat! Er hat das echt super gemacht.“