Seit Mitte März hat die Baleareninsel Espalmador neue Besitzer. Bei den Käufern handelt es sich laut Medienberichten um die belgisch-luxemburgische Reederfamilie Cigrang.

Eine Insel für die Reederfamilie Cigrang

(aa/htz) - Das Luxemburger Wort berichtete bereits vor einigen Wochen unter Bezug auf britische Nachrichtenportale, wonach es sich bei den Käufern um eine luxemburgische Familie handele. Diese habe dem katalanischen Architekten Norman Cinnamond die Insel für 18 Millionen Euro abgekauft, so der "Guardian". Das Blatt zitierte eine Sprecherin Cinnamonds: Die neuen Besitzer hätten die Insel "für ihren Privatgebrauch" erworben. Die strengen Umweltschutzbedingungen, die Espalmador als Teil des Nationalparks Ses Salines betreffen, seien ihnen bekannt.

Am Montag meldete nun die auf Wirtschafts- und Finanzthemen spezialisierte flämische Tageszeitung "De Tijd", dass es sich bei den Käufern um die belgisch-luxemburgische Familie Cigrang handele, der auch die belgisch-luxemburgische Seelogistik-Gruppe CLdN / Cobelfret gehöre. Für den Erwerb der Insel hätten die Brüder Jean, Michel und Christian Cigrang - die Söhne von Camille Cigrang und Enkel von Léon Cigrang (laut 7sur7.fr ursprünglich aus Luxemburg stammend) - mit einem Kapital von zwölf Millionen Euro eigens die Firma CFdE gegründet, hieß es zudem in der Tijd-Printversion vom Dienstag. Bei einer Suche im luxemburgischen Handelsregister wird man fündig. Demnach hat die schon Ende 2017 gegründete CFdE S.A. ihren Sitz in der Rue Schiller 3-7 in Luxemburg. Das ist auch die Adresse der luxemburgischen CLdN Cobelfret S.A.



Die spanische "El Mundo" berichtete schon am Samstag, dass sich die Cigrangs hinter dem Deal verbergen. Dort heißt es weiter, der Kauf der Insel sei über die Firma Salgamajoral S.L. abgewickelt worden, ein Unternehmen, das im Februar von Michel, dem jüngsten Sohn der Cigrangs, zur Durchführung der Operation gegründet wurde. Diese Gesellschaft gehöre widerum der besagten CFdE S.A.

Die Insel gehört zu einem spanischen Naturschutzgebiet so dass die neuen belgischen Eigentümer darauf nichts verändern und auch nicht neu bauen dürfen. Sie müssen sich mit den beiden Häusern, die auf der Belearen-Insel Espalmador stehen, begnügen. Das eine, das direkt an einem wunderschönen Strand liegt, ist relativ klein, hat nur vier Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das andere aber ist eine Villa mit zwölf Schlafzimmern, acht Badezimmern, drei Terrassen und einer Kapelle, die zum stillen Gebet einlädt.

Eine weitere Attraktion der Insel Espalmador sind die dortigen Schlammgruben. Viele Promis, die mit ihren teuren Yachten gerne in einer Bucht von Espalmador vor Anker gehen, reiben sich hier ihre gebräunten Körper mit dem angeblich heilsamen Schlamm ein. Auch die Hotel-Erbin Paris Hilton machte hier schon eine "Schlammschlacht" mit Freunden und postete die Bilder davon in den sozialen Medien - sogar die "Times" berichtete bereits darüber.

