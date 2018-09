Zwischen der Bewegung des Körpers und der Psyche gibt es eine Wechselwirkung, die sich Psychomotoriker zunutze machen. Am europäische Tag der Psychomotorik wird die Therapieform vorgestellt.

Panorama 4 Min.

Eine Frage der Körperspannung

Diana HOFFMANN Zwischen der Bewegung des Körpers und der Psyche gibt es eine Wechselwirkung, die sich Psychomotoriker zunutze machen. Am europäische Tag der Psychomotorik wird die Therapieform vorgestellt.

Der Körper drückt aus, wie sich der Mensch fühlt. Er kann sozusagen als Fenster zu seiner Psyche gesehen werden. Geht es einer Person psychisch schlecht, ist ihr das meist auch anzusehen. Umgekehrt kann selbst ein gezwungenes Lachen auf den Lippen und eine aufrechte Körperhaltung die Stimmung etwas heben.



Die Psychomotorik ist eine paramedizinische Disziplin, die sich mit der Wechselwirkung psychischer und motorischer Prozesse auseinandersetzt. Was kompliziert klingt, erklären Danielle Gillen (DG), Präsidentin der Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés und Suzette Everling (SE), Präsidentin des Lëtztbuerger Aktiounskrees Psychomotorik.



Gleich zu Beginn, wie erklärtder Experte Psychomotorik?

DG: In der Psychomotorik wird eine Verbindung zwischen der Psyche und der Motorik, also der Bewegung des Körpers, einer Person analysiert. Der Mensch wird als Ganzes erfasst. Und auch sein Umfeld wird mit einbezogen. Eine Handlung führt in jeder menschlichen Beziehung zu der Reaktion eines anderen. Bei der Psychomotorik-Therapie wird mit dem Menschen als Ganzes gearbeitet.



SE: Die Psychomotorik versucht über die Bewegung die kognitive und emotionale Entwicklung positiv zu beeinflussen.



Suzette Everling, Präsidentin des Lëtztbuerger Aktiounskrees Psychomotorik. Foto: Guy Jallay

Sie arbeiten also an den Bewegungsabläufen beim Menschen? Wie ein Ergotherapeut?

SE: Bei einem Ergotherapeuten wird punktuell und funktional gearbeitet. Nach einem Unfall etwa wird versucht, einer Person mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit zu helfen, sich im Alltag zurechtzufinden. Bewegungsabläufe werden trainiert. Möglicherweise ist die Person aber gehemmt und traut sich zum Beispiel nicht mehr richtig aufzutreten. Hier kann der Psychomotoriker den Patienten übernehmen.



Kann denn in solchen Fällen nicht auch ein Psychologe helfen?



DG: Nicht unbedingt, der Psychologe würde die körperlichen Aspekte weniger miteinbeziehen. Ein Beispiel dafür ist ein Fall, bei dem eine Mutter nach einem Unfall mehrere Monate von ihrem Kleinkind getrennt war, das noch nicht einmal sprechen konnte. Als die Mutter zurück war, hatte sich die Mutter-Kind-Beziehung geändert. Das Kind verhielt sich abweisend und hatte heftige Wutanfälle. Hier konnte die Psychomotorik helfen.



Mit welchen Symptomen kommt man denn zum Psychomotoriker?



DG: Es gibt unterschiedliche Symptome, bei denen ein Psychomotoriker helfen kann. Diese können motorischer, kognitiver oder emotionaler Natur sein.



SE: Ein Beispiel sind Probleme mit der Körperspannung, im Fachjargon Tonus. Diese spielt in der Psychomotorik eine wichtige Rolle. Die Art der Körperhaltung beeinflusst die Reaktion unserer Mitmenschen. Manche Kinder sind etwa sehr angespannt. Sie drücken andere zu fest, stürzen häufiger, sind zappelig, lassen öfters was fallen und können sich nicht konzentrieren. Diese Kinder werden durch ihr unberechenbares Auftreten oft von anderen Kindern gemieden. Das Gegenteil davon wäre ein extrem schwacher Tonus. Solche Kinder oder Personen werden oft als faul und lustlos bezeichnet.



Das heißt Symptome wirken für den Laien wie Hyperaktivität oder Lustlosigkeit?



DG: Es gibt auch andere Symptome, die eine nicht optimale Körperspannung als Ursache haben können. Etwa, wenn ein Kind das Schreibgerät nicht richtig halten kann, oder ihm kein präzises Ausmalen von Bildern gelingt. Es zeigt, wie die Körperhaltung bis in die Fingerspitzen wirkt. Durch gezielte psychomotorische Übungen kann die Körperspannung jedoch trainiert und meist nach einigen Therapiestunden die richtige Mitte gefunden werden.



Gibt es die Psychomotoriktherapie eigentlich nur für Kinder?



DG: In Luxemburg sieht der Psychomotoriker größtenteils Kin- der in der Therapie, aber auch Erwachsene und alte Personen. Bei Erwachsenen wird viel Entspannungstherapie angewendet. Oft ist Stress der Auslöser etwa für Migräne oder Bauchschmerzen.



Danielle Gillen, Präsidentin der Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés. Foto: Guy Jallay

SE: Bei alten Menschen ist der Grund für einen Therapiebedarf oft ein anderer. Vielen fehlt es an Körperstimulation durch Berührungen und Bewegungsmöglichkeiten. Dieses Defizit kann sich zum Beispiel durch Aggressivität oder Rückzug äußern. Die angewendete Therapie ist in dem Fall eine ähnliche wie bei Kindern. Dann wird viel mit psychomotorischem Material gearbeitet.



Psychomotorisches Material?

SE: Im Grunde ist das alles, was in einer Turnhalle zu finden ist: Bälle, Schaumstoffteile, Reifen. Doch auch Gesellschaftsspiele und Kinderspielzeug sowie in manchen Fällen der Airtramp, ein Riesenluftkissen, auf dem der Therapeut leichter Vertrauen aufbauen kann.



Werden denn solche Probleme bei Kindern häufiger?

DG: Das kann ich nicht sagen. Jedoch ist festzustellen, dass bei Kindern, die ständig vor einem Bildschirm sitzen, die sensomotorische Erfahrung eingeschränkt ist. Kinder müssen Gegenstände anfassen, sie im Raum sehen und hören. Nur so lernen sie, ihren Körper in Raum und Zeit wahrzunehmen.



Psychomotorik ist in Luxemburg noch nicht sehr bekannt. Wie werden Betroffene auf diese Therapieform aufmerksam?



DG: Für eine Therapie ist eine Überschreibung durch einen Allgemein- oder Kinderarzt nötig.



SE: Wir hoffen aber auch, dass die Psychomotorik bekannter im erzieherischen Bereich wird. Durch kleine Ansätze, wie etwa, dass Kinder Sitzbälle benutzen dürfen, könnte Präventivarbeit im Bezug auf die Körperspannung geleistet werden.



Zahlt die Gesundheitskasse eigentlich für eine solche Therapie?



DG: Ja, sie übernimmt bei Kindern die Kosten. Bei Erwachsenen werden 80 Prozent der Kosten rückerstattet. Bei einer Entspannungstherapie sind es 88 Prozent.